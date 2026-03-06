Bakan Bayraktar: Türkiye yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdi

Türkiye'nin 2021'de 7 bin 816 megavat olan güneş kurulu gücü, son 5 yılda yüzde 230 artarak 25 bin 827 megavata çıktı. Türkiye'nin atak yaptığı diğer bir kaynak da rüzgar oldu. 2021'de 10 bin 607 megavat olan rüzgar kurulu gücü, ocak ayında 14 bin 862 megavata yükseldi. Son 5 yılda güneş ve rüzgar kurulu gücü toplamda ise yaklaşık yüzde 121 arttı.