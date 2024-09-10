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Ekonomi

Bakan Bolat son 8 aylık verilere dikkat çekti: İhracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ağustos verilerini paylaştı. Bakan Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ağustosta 51,3'e yükseldiğini belirterek, “İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir” dedi.

Seda Ekinci
12:30 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Bakan Bolat: İhracatta 8 aydır devam eden pozitif ivme, Ağustos'ta 51,3 seviyesine yükseldi
Bakan Bolat: İhracatta 8 aydır devam eden pozitif ivme, Ağustos'ta 51,3 seviyesine yükseldi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
'nin ağustosta 51,3'e yükseldiğini belirterek,
“İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir”
dedi.
İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ağustos'ta 50,0 eşik değerin üzerinde gerçekleşti. Temmuz'da 50,8 olan endeks Ağustos'ta 51,3 oldu. Verilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Bolat,
İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin 8 ay üst üste eşik değerin üzerinde olduğunu bildirdi.
Hükümet ve Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı politikalar ve iş dünyasıyla birlikte atılan adımlar sayesinde ihracat ikliminin güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Bolat,
“İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerine göre ihracatta 8 aydır devam eden pozitif ivme, Ağustos'ta 51,3 seviyesine yükseldi. Ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyetlerini güçlendirerek sürdüren imalatçılarımıza, tarımcılarımıza, ihracatçılarımıza, hizmetler tedarikçilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz tam olacaktır. İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir. Bu vesile ile tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum”
dedi.

Temmuz ayında ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklamış "İhracatımız Temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır" demişti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz ve Haziran ayı oranları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda eşik değer olan 50,0’nin üzerinde kalarak 50,8 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayındaki 51,6 seviyesine göre gerileme kaydeden endeks, ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.

İşte son 8 aylık İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi

  • Ocak: 50,6
  • Şubat: 51,1
  • Mart: 51,6
  • Nisan: 52,3
  • Mayıs: 52,8
  • Haziran:51,6
  • Temmuz:50,8
  • Ağustos: 51,3


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#İSO
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