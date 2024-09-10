Bakan Bolat son 8 aylık verilere dikkat çekti: İhracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor

Temmuz ayında ihracat rekoru
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklamış "İhracatımız Temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır" demişti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz ve Haziran ayı oranları
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda eşik değer olan 50,0’nin üzerinde kalarak 50,8 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayındaki 51,6 seviyesine göre gerileme kaydeden endeks, ihracat talebi koşullarındaki iyileşmenin ocak ayından bu yana en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.
İşte son 8 aylık İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi
- Ocak: 50,6
- Şubat: 51,1
- Mart: 51,6
- Nisan: 52,3
- Mayıs: 52,8
- Haziran:51,6
- Temmuz:50,8
- Ağustos: 51,3