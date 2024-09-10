Bakan Bolat son 8 aylık verilere dikkat çekti: İhracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor

“İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerine göre ihracatta 8 aydır devam eden pozitif ivme, Ağustos'ta 51,3 seviyesine yükseldi. Ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyetlerini güçlendirerek sürdüren imalatçılarımıza, tarımcılarımıza, ihracatçılarımıza, hizmetler tedarikçilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz tam olacaktır. İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir. Bu vesile ile tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum”