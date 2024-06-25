Bakan Bolat: Türkiye ile Tunus arasındaki görüşme ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine fayda sağlayacak

, “Bugün Tunus'ta, Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Sayın Fatma Thabet Chiboub ile oldukça verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve stratejik sektörlerde iş birliğini derinleştirmeye yönelik birçok konuda mutabık kaldık. Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla enerji, sanayi ve madencilik sektörlerinde ortak projeler ve yatırımlar üzerinde durduk. Ayrıca, yenilenebilir enerji hedeflerimiz doğrultusunda Tunus'un 2030 yılı hedeflerinde Türk firmalarının oynayabileceği rolü ele aldık. Fosfat, tekstil ve eczacılık gibi sektörlerde somut iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Bu görüşmenin, Türkiye ve Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine ve karşılıklı fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz”