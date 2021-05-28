Ekonomi Bakan Dönmez 2023 hedefimiz 100 bin varil petrol
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz 100 bin varil petrol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın’da, “Geçtiğimiz yıl üretimimiz 51 bin 600 varildi petrolde. Bu yıl ki keşiflerle birlikte 60 bin varilin üstüne çıkmış olduk. Hedefimiz 2023 yılında bu rakamı 100 bin varile çıkarmak” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Dönmez: 2023 hedefimiz 100 bin varil petrol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın ziyareti kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret etti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve il protokolü tarafından karşılanan Dönmez, sonrasında valilik makamına geçerek Vali Hüseyin Aksoy ve il protokolü ile görüştü.

“Hedefimiz 2023 yılında 100 bin varil petrol”

Bakan Dönmez valilik makamında yaptığı açıklamada, sözlerine merhum Başbakan Adnan Menderes’i anarak başladı. Bakan Dönmez açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız özellikle kara alanında yapmış olduğumuz, petrol, doğalgaz arama faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan keşifleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi Türkiye tarihinin en büyük keşfini, yine geçtiğimiz yıl dünya genelinde derin deniz aramalarında en büyük keşfi, 405 milyar metreküplük, hamd olsun açıklamıştık. Türkiye petrolleri sadece denizde arama üretim faaliyeti yapmıyor, uzunca bir süredir karada da arama faaliyetlerine ağırlık vermişti. Onların da meyvelerini hamd olsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız keşiflerle gerek Güneydoğu’da gerekse Trakya da, günlük 6 bin800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl üretimimizi 51 bin 600 varildi petrolde. Bu yıl ki keşiflerle birlikte 60 bin varilin üstüne çıkmış olduk. Hedefimiz 2023 yılında bu rakamı 100 bin varile çıkarmak” açıklamasında bulundu.

"Mevcut sahalarda aramalarımız devam ediyor"

Bakan Dönmez açıklamasının devamında, mevcut karadaki sahalarda da arama çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Bu son Karadeniz’deki keşif hariç, yani mevcut karadaki sahaları kastediyorum. Tabii geçmişte aranmış ama bulunamadığı ifade edilerek, betonlanmış sahalara da talimatımızla son birkaç yıldır üzerinde özel olarak çalışıyorduk. Oradan da netice almaya başladık. Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var, “Arayanlar ancak bulur”. İnşallah hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidro karbon zenginliklerini, bunun yanı sıra yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi bir amacımız misyonumuz var. Milli Enerji Maden Politikamızın ana temel unsurlarından birisi de yerlileştirme, yani yerli kaynakları yerli teknolojiyi insanımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmamız gerekiyor. Onu da hep birlikte başaracağız” dedi.

Bakan Dönmez valilik programının ardından Aydın Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen, Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Dönmez toplantı sonrası AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve Jeotermal Enerji Santrali sonrasında Aydın’dan ayrılacak.

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