Ekonomi Bakan Dönmez Hayvancılığa da elektrik desteği verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Hayvancılığa da elektrik desteği verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, tarımsal sulama gurubunun yanında hayvancılık yapanlara da yönelik bir düzenleme yaptıklarını belirterek, "Bu uygulamadan sonra yüzde 12 civarında indirimden yararlanmış olacaklar. Biz bu uygulamayla hayvancılığı da desteklemiş olacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Dönmez, burada yaptığı konuşmada, sorunun değil çözümün parçası olanların başarı elde ettiğini, ulusal ve yerel kalkınma planlarının uyumunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Hem yerelde hem genelde uyum içinde çalışma başarısını yakalayanların yatırımları katladığını ifade eden Dönmez, hükümet olarak gerçek hizmetleri halkın ayağına götürdüklerini belirtti.

Damacana kültürüyle 1990'lı yıllarda tanıştıklarını dile getiren Dönmez, "Su kesildiği için vatandaş içecek suyu bulamıyor damaca alıyordu, kültür öyle başladı. Birçok büyükşehirde musluklardan akan su daha kaliteli, diğerinin kalitesini tartışır hale geldik." dedi.

Vatandaşa altyapı, su, elektrik gibi birçok yatırımı götürdüklerini belirten Dönmez, elektrik, su varken kimsenin hatırlamadığını ancak yokluğunda daha çok hatırlanan bir işi yaptıklarını aktardı.

Geçmişte saatler süren kesintiler olduğunu, elektrik üretiminin talebi karşılamadığını ifade eden Dönmez, "Talep 100, üretim 80 ise 20'si ya hiç kullanamayacak ya gün içerisinde paylaştırmak gerekiyordu. Eksiği böyle tamamlıyorduk. Son yıllarda yatırımlarla elektrik üretiminde sıkıntımız kalmadı, hatta fazlamız var. Geçen yıl elektrik ihracatımız, ithalatımızı geçti." diye konuştu.

"Doğal gazda sessiz devrim yaşandı"

Doğal gazda sesiz devrim yaşandığını anlatan Dönmez, 2000'li yılların başında 5 büyükşehirde doğal gaz varken hükümet olarak 81 ile götürdüklerini bildirdi.

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2000'li yılların başında sadece 50 ilçede doğal gaz varken 510 ilçe, yerleşim birimi bazında doğalgaz kullanılır hale geldiğine değinen Dönmez, "Halkımızın yüzde 62'si kabaca 50 milyon kişi doğal gaz kullanıyor. 7-8 milyon da kapısına kadar götürmüşüz ama henüz doğal gaz kullanmaya başlamamış. Bu yaygınlık oranı Avrupa'daki birçok gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında hatırı sayılır seviyedeyiz." ifadesini kullandı.

Dönmez, Korkuteli ilçesine de doğal gaz getireceklerini, BOTAŞ ve enerji dağıtım şirketi Enerya'nın teknik elemanları göndererek, bölgede çalışmalara başlayacağını aktardı.

Tarımda gıda güvenliğinin önemine işaret eden Dönmez, bilimsel verimli tarım yapılmasının, sadece üretici için değil tüketici için de önemli olduğunu vurguladı.

"Tarımı ve hayvancılığı da kalkındırmış olacağız"

Tarımda çalışan çiftçilere dönük 21 Ocak'taki şurada tarımsal sulama grubudan yararlananların sayısının artırılması yönünde talep geldiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

  • "Bununla ilgili çalışmalar bitti, önümüdeki hafta kurul kararı da çıkacak. Tarımsal sulama gurubuna, sulamanın yanı sıra sera, hayvancılık küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvancılık, süt toplayıcıları ve işleyicileri dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerin hemen hemen tamamını içeren bir düzenleme yapıyoruz. Bunlar dana önce iç ticari işletme grubunda yer almaktaydı. Kilovatsaat elektrik ücretleri görece daha yüksekti. Bu uygulamadan sonra yüzde 12 civarında indirimden yararlanmış olacaklar. Biz bu uygulamayla hayvancılığı da desteklemiş olacağız. İnşallah hem yereldeki destekler hem hükümetimizin yapmış olduğu bu desteklerle tarımı hayvancılığı da kalkındırmış olacağız."

Güneş santrallerine yönelik düzenlemelerin sonuna yaklaştıklarına değinen Dönmez, "Kurulu gücünüz neyse o kurulu güce kadar (eğer tarımsal sulama maksatlı yapacaksanız) güneş santrallerini kurabileceksiniz. Hayvancılık ve diğer faaliyetleri yapıyorsanız orada da yine çatılarınızda kurmak suretiyle kendi elektriğinizi kendiniz üretme imkanına sahip olacaksınız." dedi.

Dönmez, ticari işletmelerin de oteli, hastanesi, konutu ne varsa çatılarını kullanmak suretiyle bağlantı güçlerine kadar kendi elektriklerini üretebilme imkanı getireceklerini bildirdi.

Sınırlamaları kaldırcaklarını, bağlantı gücü söz konusu olduğundan kapasite sorunlarını aşmış olacaklarını aktaran Dönmez, "İki sene önce çok az güneş santralimiz vardı, yenilenebilir kaynaklarda. Lisanssız kapsamdaki uygulamalarla 5 bin megavatın üzerine çıktık. Avrupa'da bir yılda en çok güneş santralini kurma rekorunu elde ettik." dedi.

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