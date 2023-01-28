Bakan Dönmez: İsterlerse Avrupa'ya gaz satabiliriz

Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ilan ederken temel hedefin "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" olarak ifade edildiğini anımsatan Dönmez, "Bu hedefimizi hayata geçirmek için yerli ve yenilenebilir enerjiye yoğun bir yatırım yaptık. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarıyla bu alanda hem üretim hem de teknoloji tarafında yeni bir süreci başlattık." diye konuştu.

Dönmez, enerjide bağımsızlığın özellikle petrol ve doğal gaz arama ve keşiflerindeki başarıya bağlı olduğunu dile getirdi.