Bakan Dönmez: İsterlerse Avrupa'ya gaz satabiliriz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Bakan Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" programında yaptığı konuşmada, Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarının, ortaya koyulan enerji bağımsızlığı perspektifini en iyi açıklayan örneklerden olduğunu söyledi.
Bu kapsamda karalarda ve denizlerde yoğun bir arama ve sondaj faaliyetine giriştiklerine dikkati çeken Dönmez, Karadeniz'deki arama çalışmaları sonucunda 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiğini anımsattı.
Dönmez, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesini de bu yıl içinde devreye almayı planladıklarını kaydetti.
Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım gibi iki dev projeyle de kaynak çeşitliliğinin artırıldığını söyledi.
Maden alanındaki çalışmalara da değinen Dönmez, "Borda uç ürün odaklı satış stratejimizi hayata geçirdik. Bor karbür bunlardan birisi. Açılışını yapacağız. Ferrobor tesisimizin temelini attık. Bu yıl içerisinde açacağız. Lityum tesisimizin pilot üretim tesisi bitti. İlk yıl verilerini değerlendirdik. Bu yıl içerisinde büyük ölçekli üretim yapacak tesisimizin temelini atacağız." diye konuştu.
Türkiye'nin artık üretim ve ihracat rekorları kırdığına dikkati çeken Dönmez, "Bugün Türkiye Yüzyılı ile artık yeni bir döneme giriyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlarımızı katlayacağımız, bugüne kadar yaptığımız bütün altyapı yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alacağımız yeni bir döneme başlıyoruz." görüşünü paylaştı.
Dönmez, bu kapsamda "Yüzyılın Enerjisi" anlayışıyla Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacak enerji yol haritası olan Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı paylaştıklarını anımsattı.
İlgili planın orta vadede 2035, uzun vadede 2053 yılına kadar Türkiye'nin enerji stratejisini içerdiğini anlatan Dönmez, "Böylece 2035'e kadar enerjide dışa bağımlılığımızı da yüzde 70 seviyesinden yüzde 50'ler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz." dedi.
Son 5 yılda rüzgar enerjisi kurulumunda yüzde 60, güneşte yüzde 77, jeotermal ve biyokütlede yüzde 50'nin üzerinde yerlilik oranının yakalandığını aktaran Dönmez, "Kaynak ne kadar yerliyse teknoloji de o kadar yerli olmalı diyoruz. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için yatırım yapan herkese her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.
Dönmez, son aylarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."Dönmez doğal gazın halkın kullanımına sunulmasına ilişkin, geçen yıl 102 ilçeye doğal gaz getirildiğini ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin doğal gaza erişebilir durumda olduğunu aktardı.
Al Jazeera’ye gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, dünyada enerji krizi yaşandığını belirterek, "Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz." ifadelerini kullandı.
Fatih Dönmez, "5 LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz." dedi.
"Biz 20 yıl önce sadece Rusya’dan doğalgaz alırken bunun yanına dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yeni boru hatları inşa ettik. Komşumuz İran’dan boru hattı ile doğalgaz getiriyoruz. Bunun yanı sıra LNG terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdık. Bugün 2’si karada 3 denizde 5 LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya’dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD’den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa'da herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı."