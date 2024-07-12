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Ekonomi

Bakan Işıkhan: 17 bin 181 işletmede 270 bin 761 açık iş tespit ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada; “1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş tespit ettik” dedi.

Seda Ekinci
14:50 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
  • “En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek, 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı İŞKUR'un resmi internet hesabına bekliyoruz”



#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İŞKUR
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