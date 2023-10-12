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Ekonomi

Bakan Işıkhan İŞKUR'un dikkat çeken raporunu paylaştı: İşte en çok işçi arayan meslekler

İŞKUR'un Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın sonuçlarına göre 272 bin 419 açık iş tespit edildiğini bildirdi. Buna göre, açık iş oranın en yüksek olduğu meslekler belli oldu.

Pınar Görgü
12:54 . 12/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
İŞKUR'un Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı.

İŞKUR'un Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın sonuçlarına göre 272 bin 419 açık iş tespit edildiğini bildirdi.


Işıkhan, yazılı açıklamasında, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.


En fazla işçi talep eden sektörler ile en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını vurgulayan Işıkhan,
"Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 16 bin 778 işletmeyle iletişime geçerek 272 bin 419 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik"
ifadesini kullandı.


En fazla açık iş, "bilgi ve iletişim", "inşaat" ve "imalat" sektörlerinde

Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile 14-31 Ağustos 2023 arasında görüşülerek yapılan araştırmaya göre, açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine (2022 üçüncü çeyrek 210 bin 419) kıyasla yüzde 29,3 oranında arttı.


Açık iş oranının en yüksek olduğu sektörlerin başında "bilgi ve iletişim", "inşaat" ve "imalat" sektörleri geldi. Açık iş oranın en yüksek olduğu mesleklerin başında ise silahsız özel güvenlik görevlisi, garson ve paketleme işçisi meslekleri yer aldı.




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#İŞKUR
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
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