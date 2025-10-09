Yeni Şafak
Bakan Kacır: Teşvik ve desteklerimizle katma değerli üretim büyümeye devam edecek

Bakan Kacır: Teşvik ve desteklerimizle katma değerli üretim büyümeye devam edecek

16:009/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ağustosta imalat sanayi sektörü endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldiğini bildirerek, "Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NSosyal hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Kacır, NSosyal hesabından, açıklamalarda bulundu.

Söz konusu ayda sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 7,1 artış kaydettiğine işaret eden Kacır,
"İmalat sanayi sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi. Teşvik ve desteklerimizle sanayide çarklar hızla dönmeye, katma değerli üretim büyümeye devam edecek"
dedi.


