Ekonomi Bakan Karaismailoğlu 2053e kadar havalimanı sayımızı 61e yükseltmeyi hedefliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar havalimanı sayımızı 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz

Bakan Adil Karaismailoğlu,"2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255’e ve havalimanı sayımızı da 61’e yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu: 2053e kadar havalimanı sayımızı 61e yükseltmeyi hedefliyoruz
Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255’e ve havalimanı sayımızı da 61’e yükseltmeyi hedefliyoruz.

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