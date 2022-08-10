Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Osmangazi Köprüsünden 55,5 milyon araç geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü'nden 55,5 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayının 55,5 milyona ulaştığını belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsünden 55,5 milyon araç geçti
Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak, 2003-2022 yıllarında Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, son 20 yıldır prestijli projelere imza atarak Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını ifade etti.

Osmangazi Köprüsü'nün söz konusu projelerden yalnızca biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan köprünün 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturduğuna aktardı.

Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
FOTOĞRAF 10
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü.
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Havanın kararması ile ışıklar kırmızı ve beyaz yanarken, görsel şölen adeta büyüledi.
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Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti.
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Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.
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Köprüde aynı zamanda ay-yıldızlı görseller de yer aldı.
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Kocaeli körfezinden geçen gemiler, araç trafiği ve köprünün ışıkları, gece boyunca görülmeye değer görüntü oluşturdu.
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Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
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Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
Title
Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
Title
Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü'nün ışıkları kırmızı ve beyaz yandı. Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti. Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

Karaismailoğlu, Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprünün, 2 bin 682 metre uzunluğunda olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

  • "1550 metre orta açıklığıyla, dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer alıyor. Osmangazi Köprüsü ile ulaşım nefes aldı, rahatladı. Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri buluyordu. Saatler süren yolculuk Osmangazi Köprüsü ile sona erdi ve 5 dakikaya düştü. Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayı 55,5 milyona ulaştı."

- "Milletimizin desteği ile yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"

Köprünün 1 Temmuz 2016'da tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Açıldığı yıl Osmangazi Köprüsü'nden 2 milyon 123 bin araç geçerken, bu sayı 2021'de 11 milyona yaklaştı. 2022'nin ocak-temmuz döneminde de 8 milyon 793 bin 955 araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı. Köprüyle zamandan yakıttan da tasarruf sağladık. Osmangazi Köprüsü'nün hizmete açılmasıyla, zamandan yıllık 4 milyar 670 milyon lira, akaryakıt tüketiminden yıllık 1 milyar 933 milyon lira olmak üzere yıllık 6 milyar 603 milyon lira tasarruf sağladık. Ayrıca, yıllık 402 bin ton da karbon salınımını azalttık. Yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızı sevdiklerine, gidecekleri yere hızlı, konforlu ve güvenle ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin desteği ile yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Ülkemizi geleceğe taşıyacak projeleri teker teker hayata geçireceğiz. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kaybedecek bir dakika zamanımız bile yok."

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