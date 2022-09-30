Bakan Kirişci duyurdu: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz" dedi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklikle, önceki yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bugüne kadar tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliştirilen yeni politikalara adapte olunması için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlandı.

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