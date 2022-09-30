Ekonomi Bakan Kirişci duyurdu Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci duyurdu: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün itibarı ile 2 milyon 171 bin 646 çiftçinin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemin bu geceden itibaren hizmete açılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kirişci duyurdu: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz" dedi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklikle, önceki yönetmeliğin yayımlandığı tarihten bugüne kadar tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, taşra teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması, devreye alınacak yeni iş modellerine ve geliştirilen yeni politikalara adapte olunması için dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlandı.

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