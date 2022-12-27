Ekonomi Bakan Nebati duyurdu Hane başı 4 bin lira destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek

Karadeniz gazı keşfi sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Hükümetlerinin bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Nebati, "Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz fatura desteği ne zaman kimlere verilecek
ÖZGÜN
Doğalgaz fatura desteği ne zaman kimlere verilecek

Doğalgaz yardım desteği aralık ödemeleri başladı mı?
ÖZGÜN
Doğalgaz yardım desteği aralık ödemeleri başladı mı?

Gizemi çözülüyor

Gizemi çözülüyor

Dört bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu.
2022ye damga vurdular

2022'ye damga vurdular

Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi belli oldu.
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.