Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,muhalefetin Türkiye'nin Sudan'dan at ve eşek eti ithal edileceği yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine açıklama yaptı. Pakdemirli "Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti yoktur" dedi.

Haber Merkezi 16 Aralık 2019, 12:57 Son Güncelleme: 16 Aralık 2019, 13:11 DHA