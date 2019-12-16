Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

Erzurum'da şaşırtan yatırım: Binlerce başvuru ve izdiham var​

Erzurum'da tekstil yatırımı için atağa geçildi. Kentte 4 fabrika için yer teslimi yapılırken 10 fabrikanın daha yapımı planlanıyor. Her biri 4 bin 360 metrekare kapalı alana sahip fabrikalar sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda inşa edildi. Ocak ayında üretime geçip 2 bin kişiye iş kapısı olacak fabrikalara ilişkin konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş ise ''Erzurum insanı şaşıracak ve Allah nasip ederse burası Türkiye'nin çok önemli tekstil merkezlerinden biri olacak'' diye konuştu.