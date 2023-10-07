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Ekonomi

Bakan Şimşek döviz rezervlerini açıkladı: 122 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, brüt döviz rezervlerinin 122,2 milyar dolar olduğunu belirterek, "Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Kenan Biter
15:47 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'ten, uluslararası rezerv birikimine ilişkin paylaşım yaptı.


Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatlarıyla swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde yurt içi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık."




#Mehmet Şimşek
#Döviz rezervi
#Merkez Bankası
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