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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kalkınma bankaları yeni finansal araçlar geliştirmeli

Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanmasının mümkün görünmediğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli'' diye konuştu.

Kenan Biter
14:27 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldı.


Toplantıya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunduğunu vurguladı.


Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"AIIB Başkanı ve maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu yılki toplantının teması olan 'Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme' konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli. Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait'e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."




#Mehmet Şimşek
#Asya Altyapı Yatırım Bankası
#Yatırım
27 dakika önce
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