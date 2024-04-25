Bakan Şimşek'ten 'güçlü program' vurgusu: Türkiye sahalara döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda konuştu.

"Türkiye sahalara döndü"

Enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını veren Şimşek, Türkiye'nin sahalara döndüğünü vurgulayarak, "Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiği açık"

Şimşek'in gündeminde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi süreci de vardı.

Bakan Şimşek, konuyla ilgili "Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiği açık, çünkü karşılıklı olarak faydalı. Gümrük Birliğini modernize etmek ve geliştirmek Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çıkarınadır, bu yüzden ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Türkiye ve Hollanda köklü ilişkiye sahip"

Resepsiyonda konuşan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise Türkiye ile Hollanda arasındaki köklü ilişkiye dikkat çekti.

İki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Wijnands, 100'üncü yıl onuruna Ankara'nın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi.

Wijnands, "Temmuzda ünlü Hollandalı Türk sanatçı Karsu'nun Ankara’da ücretsiz bir konser vereceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Karsu'ya, ailesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye’de 3 binden fazla Hollandalı şirketin bulunduğunun da altını çizen Wijnands, Hollanda’nın Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olduğunu dile getirdi.

Merkez faizi sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını bugün açıkladı. Merkez, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.







