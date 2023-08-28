Bakan Şimşek'ten yeni kredi paketiyle ilgili açıklama: 2024'te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak

Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi. Yeniden yapılandırdığı borçlarının ilk 2 taksitini ödemeyenler veya eksik yatıranlar hesaplanan tutarın tamamını gecikme zammıyla 31 Ağustos'a kadar öderse yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Ek motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti de ay sonuna kadar yatırılabilecek. Bu vergiyi yatırmayanlar ise araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.