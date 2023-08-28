Bakan Şimşek'ten yeni kredi paketiyle ilgili açıklama: 2024'te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye alındı.
Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Bakan Şimşek'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
'İhracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz'
'İhracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz'
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek"
açıklamasında bulundu.
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1 saat önce