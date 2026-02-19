Yeni Şafak
Bakanlık markayı ifşa etti: Bu mobilyaların satışı yasaklandı piyasadan toplatılıyor

15:4719/02/2026, Perşembe
Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. Bir mobilya markasına ait 2 farklı masanın satışı yasaklandı. Söz konusu ürünler piyasadan toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, 'güvensiz' olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar veriliyor.

2 MASANIN SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık bugün yeni bir duyuru daha yaptı ve güvensiz olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. Bu kapsamda bir markaya ait 2 farklı masanın piyasadan toplatılmasına karar verildi.

"Tayga" marka cam çiçekli ve ahşap masanın satışı yasaklandı. Bakanlığın bildirisinde ürünlerin güvensiz nedeni şöyle açıklandı: "Rapex bildiriminde risk tipi 'yaralanmalar' olarak belirtilmiştir."



#ticaret bakanlığı
#denetim
#yemek masası
