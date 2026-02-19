Bakanlık markayı ifşa etti: Bu mobilyaların satışı yasaklandı piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, 'güvensiz' olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar veriliyor.

Bakanlık bugün yeni bir duyuru daha yaptı ve güvensiz olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. Bu kapsamda bir markaya ait 2 farklı masanın piyasadan toplatılmasına karar verildi.