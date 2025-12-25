Yeni Şafak
Bakanlıktan son dakika 'BYD engeli' açıklaması

Bakanlıktan son dakika 'BYD engeli' açıklaması

09:4825/12/2025, Perşembe
Ticaret Bakanı Ömer Bolat.
BYD araçlarının gümrükte engellendiği iddialarına yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, genel bir durdurma olmadığını, yaşananların münferit işlemlerden kaynaklandığını söyledi.

Son günlerde BYD marka otomobil siparişi veren bazı müşterilerin teslimat konusunda sorun yaşadığına dair şikâyetler gündeme geldi. İddialara göre, araçların gümrükte bekletildiği, teslimatların geciktiği ve bu nedenle kapora iadesine gidildiği öne sürüldü.


Hatta, BYD’nin Türkiye’de fabrika inşaatına başlamadığı gerekçesiyle ithalatın engellendiği iddiaları da kamuoyunda geniş yer buldu.


“GENEL BİR DURDURMA YOK”

Tartışmalar üzerine açıklama yapan Ömer Bolat, gümrüklerde araç girişlerinin toplu şekilde durdurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bolat, konunun bakanlık tarafından tekrar tekrar kontrol edildiğini vurguladı.


Bakan Bolat’a göre yaşanan aksaklıklar, bazı firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülükleri gibi teknik nedenlerden kaynaklanıyor. Yani, sistem genel olarak kapalı değil; sorunlar, tek tek işlemlerden doğuyor.


“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır.”

