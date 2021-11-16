Ekonomi Baküyeiş adamı çıkarması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakü’ye iş adamı çıkarması

Uluslararası İş Forumu’nun 25’inci toplantısı Karabağ zaferinin birinci yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan’da yapıldı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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İbrahim Acar Yeni Şafak
Bakü’ye iş adamı çıkarması
Bakü buluşmasına 450’si Türkiye’den, bin 100 iş adamı katıldı

Uluslararası İş Forumu (International Business Forum) IBF’nin 25’inci toplantısı Azerbaycan’da gerçekleştirildi. 28 ülkeden katılımcının bir araya geldiği Bakü Convention Center’deki foruma 450’si Türkiye’den olmak üzere bin 100 iş adamı katıldı. Bakü buluşması, Karabağ Zaferi’nin birinci yıldönümünü geçtiğimiz günlerde kutlayan Azerbaycan’a büyük moral oldu. “Asya’nın incisi Azerbaycan” konseptiyle düzenlenen foruma 28 ülkeden katılım sağlayan iş adamları; hem ticari bağlantılar yaptı hem de Azerbaycan’daki yatırım imkanlarını araştırdı.

YENİ YATIRIM FIRSATLARI

Toplantı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen IBF Başkanı Erol Yarar ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, forum hakkında bilgi verdi. Yarar, forumu 25’inci yıl dolayısıyla Lahor’da yapma düşünceleri olduğunu ancak Karabağ Zaferi sebebiyle bu yıl Azerbaycan’da düzenlemeyi kararlaştırdıklarını belirtti. Azerbaycan’daki yatırım imkanlarını vurgulayan Yarar; turizm, sağlık ve tarımda büyük fırsatlar olduğunu belirtti.

Erol Yarar
Erol Yarar

TDT KARARI ANLAMLI

Yarar, Nahçivan koridorunun açılmasıyla Azerbaycan’ın Asya-Avrupa arasındaki stratejik öneminin arttığını söyledi. İstanbul’da duyurulan Türk Devletleri Topluluğu (TDT) kararına dikkat çeken Yarar, “Bu siyasi iradenin ardından böyle büyük bir iş forumu düzenlemememiz anlamlı oldu” dedi. Yarar, kongredeki konuşmasında ise yatırım alanlarına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Türkiye’nin tarım, turizm ve sağlık sektörlerindeki deneyimini Azerbaycan’a sunmak istiyoruz. Hidrojene ortak yatırım yapabiliriz. Kaynağı ise doğal gaz ve sudur. Türkiye Azerbaycan arasında hidrojen araştırma enstitüsü kurulmalı ve geciktirilmeden yapılmalı.”

İş bağlantılarıyla dönmek istiyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Bakü’deki IBF forumuna kalabalık bir heyetle geldiklerini söyledi. 48 ilden MÜSİAD üyesi iş adamlarının toplantıya katıldığını belirten Asmalı, “İkili ticaretimizi ilk etapta 10 milyar dolara, ardından da 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İş adamlarımız iş yapma imkanlarını araştıracak ve ikili görüşmelerle önemli bağlantılar kurma fırsatı bulacaklar. Bu avantajdan yararlanarak yeni iş birliklerini yeniden analiz edeceğiz” dedi.

Mikail Cabbarov
Mikail Cabbarov

Karabağ’ı hızlıca imar ediyoruz

  • Forumun açılışında konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, “Karabağ zaferinin ve geçen hafta İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Topluluğu’nun duyurulmasının ardından bu toplantının burada yapılması çok önemlidir. Karabağ’daki iş ve yatırım imkanları hakkında bilgi veren Cabbarov, Fuzuli Havalimanının kısa sürede açılması bölgenin hızlıca imar edilmesine katkı vereceğini ifade etti. Pandemiyle geçirilen 2020’nin ardından 2021’de Azerbaycan dış ticaretinin yeniden fazla vermeye başladığını anlatan Cabbarov, “Sanayi yatırımlarını teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu forumda yeni iş birlikleri ve ticari ilişkiler kurulmasını umut ediyoruz” dedi.

Nurettin Nebati
Nurettin Nebati

Sipariş taleplerine yetişemiyoruz

  • Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati ise, Azerbaycan’ın içinden geçmekte olduğu kritik süreçte bu kongrenin yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağını söyledi. Nebati, Azerbaycan sunduğu imkanlarla kucağını açmış yatırımcı kardeşlerini bekliyor. Nahçivan Koridoru ve işgalden kurtarılan Karabağ’ın kalkındırılması için Türk iş adamları canla başla çalışıyor. 21. yüzyıl Türk yüz yılı olacaktır” dedi. Türkiye’nin büyüme, ihracat ve istihdam potansiyeline de dikkat çeken Nebati, “İhracatımız artıyor. Taleplere yetişemiyoruz. Bu yıl ocak eylül döneminde 2,2 milyon istihdam artışı gerçekleştirdik” diye konuştu.

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