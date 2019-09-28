Ekonomi Balık fiyatları beyaz eti solladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balık fiyatları beyaz eti solladı

Av sezonunun başlaması ile Malatya’da da balık tezgahlarını deniz mahsulleri süsledi. Ancak fiyatların hayli yüksek olması nedeniyle satışlarda durgunluk hakim. tavuk etini sollayan balık fiyatlarında, hem vatandaş hem de satıcılar fiyatların düşmesini bekliyor.

Haber Merkezi IHA
Balık tezgahı.
Balık tezgahı.

Av yasağının 1 Eylül’de kalkması ile balık tezgahları renklendi. Malatya’da Balık Pazarı’nda birçok balık çeşidi yerini alırken, fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar fazla ilgi göstermiyor.

Karadeniz hamsisinin kilogramının 20 TL’den satıldığı pazarda, diğer çeşitler de fiyatlar bir hayli yüksek.

Pazar esnafı, yüksek fiyatlar nedeniyle şuan için satışların az olduğunu ifade ederek, havaların iyice soğumasıyla fiyatların da düşeceğini umut ediyor. Kar yağışı ile birlikte balıkta da bolluk olacağını ve böylece fiyatların da düşeceğini söyleyen esnaflar, şimdilik beklemekle yetiniyor.

  • Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği hamsi de fiyatlar 20 TL’den başlarken, İstavrit 25, Çinekop 40, Palamut 40, Levrek ise 35 TL’den alıcılarını bekliyor.

Türk Telekom'da 1 milyar 385 milyon liralık derbi
SPOR
Türk Telekom'da 1 milyar 385 milyon liralık derbi

Bakan Kurum: Bodrum'da doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak
EKONOMİ
Bakan Kurum: Bodrum'da doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak
20 bina ağır hasarlı

20 bina ağır hasarlı

​Bakan, depremde hasar gören bina sayısını açıkladı.
CHPnin konferansında PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
İstanbuldayeni deprem

İstanbul'da
yeni deprem

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğü 3,8.
Haberciliğin <br>bitmediğini göstereceğiz

Haberciliğin
bitmediğini göstereceğiz

TVNET “Yeni Medya Ekranı" sloganı ile yayına başlıyor.
'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

​Bakan Selçuk, Bilge Çocuk'un ödül töreninde öğrencilere hitap etti.
Hepsi yıkılacak

Hepsi yıkılacak

Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları yerinde inceledi.
'Jammer'lı önlem

'Jammer'lı önlem

Fenerbahçe, derbiye sinyal kesici getirecek.
Depremin şiddetine <br>kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Başlangıç<br>maaşı 13 bin TL

Başlangıç
maaşı 13 bin TL

​Katar Havayolları başvuru alımlarına başladı.
İki tabak makarna ve su 2700 TL

İki tabak makarna ve su 2700 TL

​Turistlere hesap şoku.
Esedçilerle <br>Suriye'yi konuşuyor

Esedçilerle
Suriye'yi konuşuyor

CHP'nin tartışmalı Suriye konferansı başladı.
Beyaz Saray'ın<br> yeni skandalı

Beyaz Saray'ın
yeni skandalı

​Suudi Arabistan ve Rusya'yla görüşmeler gizleniyor.
Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip odaları çizip, kapıları kırdı.
Gönüllerin şampiyonu

Gönüllerin şampiyonu

Dereceden vazgeçti, rakibini finişe kadar taşıdı.
Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Selle boğuşan Artvin'de araçlar akıntıya kapıldı.
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

​Çocuklara eğitim, altyapı önlemleri ve izleme mekanizmalarına yatırım...
Aşk engel tanımadı

Aşk engel tanımadı

Kendisi gibi engelli olan sevdiğini ailesi vermeyince kaçırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.