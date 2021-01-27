Ekonomi Banka yöneticileri görüşlerini açıkladı Evden çalışma sürdürülemez
İŞ DÜNYASI

Banka yöneticileri görüşlerini açıkladı: Evden çalışma sürdürülemez

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in Üst Yöneticisi (CEO) Jes Staley, bankacılık sektöründe evden çalışmanın şu ana kadar başarılı sonuçlar verdiğini ancak bunun sürdürülemez olduğunu söyledi. JP Morgan'ın Varlık Yönetim CEO'su Mary Callahan Erdoes ise "Yıpratıcı ve zor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Evden çalışmanın yıpratıcı ve zor olduğu belirtildi.
Evden çalışmanın yıpratıcı ve zor olduğu belirtildi.

Barclays'in Üst Yöneticisi (CEO) Jes Staley Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Bankacılık" konulu panelde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çalışmanın son derece başarılı olduğunu belirtti.

  • Staley, "Bu işe yarıyor, fevkalade... Fakat bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Büyük finansal kuruluşların sahip olmaya çalıştığı, sahip olması gereken kültür ve iş birliğinin sürdürülmesinin giderek zorlaşacağını ifade eden Staley, ilerleyen dönemde daha çok kişinin ofislerden çalışmak isteyeceği öngörüsünde bulundu. Staley, evden çalışmak isteyenler için de daha fazla esneklik tanınacağını söyledi.

JP Morgan'ın Varlık Yönetim CEO'su Mary Callahan Erdoes de bankacılık sektöründe evden çalışma yöntemine ilişkin, "Yıpratıcı ve zor. Bu, diğer insanlardan aldığınız enerji olmadan, çok fazla güç ve sürdürülebilirlik gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Evden çalışmak verimi artırıyor
KORONAVİRÜS
Evden çalışmak verimi artırıyor

Evden çalışanlar mutlu mu, mutsuz mu?
HAYAT
Evden çalışanlar mutlu mu, mutsuz mu?

Salgından sonra iş yaşamı: Evden çalışmayı sevdik!
HAYAT
Salgından sonra iş yaşamı: Evden çalışmayı sevdik!
Abone Ol Google News
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Fırtına balığı sahile 60 metre uzaklıktaki balkona fırlattı.
Çok mutluyum

Çok mutluyum

​Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenliyor.
Almanyada evden çalışma artık zorunlu

Almanya'da evden çalışma artık zorunlu

​Uymayanlara 270 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.
Epilepsi hastası kızımıza<br>eliyle meyve soyup yedirdi

Epilepsi hastası kızımıza
eliyle meyve soyup yedirdi

​Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği depremzede aile o anları anlattı.

Erdoğan: Kendilerine militan denen herkes dava açsın

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.