Ekonomi Bankacılık mobile taşındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık mobile taşındı

TEB KOBİ’lere özel mobil uygulaması ‘CEPTETEB İŞTE’ ile mobil ağını genişletti. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, “Bu uygulamayı geliştirirken KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarına yönelik araştırmaların ardından müşterilerimizle bire bir görüşerek ihtiyaç analizi yaptık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Gökhan Cengiz
Ali Gökhan Cengiz

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ Bankacılığı alanında yaptığı çalışmalarla KOBİ’leri geleceğin koşullarına hazırlıyor ve rekabette öne çıkmalarını sağlayacak ürün ve hizmetler sunuyor. Bu alanda sunduğu finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetlerle sektörde öne çıkan TEB, mobil uygulaması CEPTETEB’den sonra, KOBİ, Kurumsal ve İşletme müşterileri için birçok finansal işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme olanağı sunan mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE uygulamasını hayata geçirdi.

TEB

FİNANSAL ASİSTANI OLACAK

Teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmenin gelecekte ekonomiye ve reel sektörde rekabete önemli ölçüde yön vereceğini düşündüklerini belirten TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, şunları söyledi: “KOBİ Bankacılığı ile hem müşterilerimize bu değişim süreci içinde geleceğin kodlarını daha iyi okuyabilmeleri adına rehberlik ediyor hem de kendi hizmet modelimizi bu yönde dönüştürüyoruz. KOBİ müşterilerimize özel tasarladığımız, KOBİ’lerin finansal asistanı olacak, CEPTETEB İŞTE’yi hayata geçirdik. Bu uygulamayı geliştirirken KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarına yönelik araştırmaların ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ müşterilerimizle bire bir görüşerek ihtiyaç analizi yaptık.”

İŞLEMLER MOBİLE TAŞINDI

Aynı kapsamda, müşteri temsilcileriyle de çalışmalar yaptıklarını aktaran Cengiz, uygulamayı hem müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek hem de çalışanlarımızın verimliliğini artıracak şekilde yapılandırdıkları bilgisini paylaştı. CEPTETEB İŞTE’nin zengin bir işlem seti sunduğunu belirten Cengiz, “Uygulama ile müşterilerimiz günlük bankacılık işlemlerini, nakit yönetimi işlemlerini ve yatırım işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebiliyor” dedi.

GERİ DÖNÜŞLER FİKİR VERİYOR

Uygulama içerisine ekledikleri gelişmiş özet sayfa ile finansal durumunun anlık olarak takip edilebildiğini belirten Cengiz, “Ayrıca üye işyeri hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz için uygulamamıza hayatlarını kolaylaştıracak özellikler ekledik” diye konuştu. Cengiz son olarak günlük finansal hayatı kolaylaştırmaya ve daha fazla hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Müşterilerden aldıkları geri bildirimlerle gelişimlerini sürdüreceklerinin altını çizen Ali Gökhan Cengiz, “Özellikle iş hayatına dair çözümler sunan firmalar ile iş birliği yapıp müşterilerimize değer zinciri sunmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

CEPTETEB İŞTE ile neler yapabilirsiniz?

  • * CEPTETEB İŞTE ile transfer, ödeme, kart ve hesap işlemleri gibi günlük bankacılık işlemleri zahmetsizce yapılarak zaman kazanılabilir.
  • * Finansal Takvim özelliği ile geçmiş ve gelecek ödemeler kolayca takip edilerek nakit akışı düzenlenebilir.
  • * Kredi, senet, çek ve üye işyeri işlemleri ile etkin nakit yönetimi sağlanabilir.
  • * POS fonksiyonları ile işyeri cirosu (her bir cihaza kadar) anlık takip edilebilir, erken bloke çözme ile nakit ihtiyacı karşılanabilir ve geçmiş/gelecek bloke tutarları izlenebilir.
  • * Sık yapılan transfer ve ödeme işlemlerine, son işlemlere bir tıkla erişip hızlıca işlem tekrar edilebilir.
  • * Hesap hareketleri, tahsil-teminat çek listeleri, ödenen çeklerin listesi ve taksitli ticari kredilerin ödeme planları ve durumları Excel veya PDF formatında kolayca paylaşılabilir.

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