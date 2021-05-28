​Bankadaki tasarruf 2 trilyonu aştı

Tüm dünyada Kovid-19 kaynaklı belirsizlikler altın ve dolarda yükselişi de beraberinde getirdi. Söz konusu yükselişin etkisiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde vatandaşın tasarruflarının değeri yüzde 31,4 artışla 2 trilyon 49,3 milyar liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de ilk çeyrek sonu itibarıyla tasarruf mevduatları 2 trilyon 49 milyar 249 milyon 403 bin liraya yükseldi. Bu rakam 2020’nin mart sonunda 1 trilyon 559 milyar 54 milyon 206 bin liraydı.

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ASLAN PAYI İSTANBUL'UN

Türkiye’deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 41,6’sının İstanbul’da biriktiği görüldü. 15,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’da, mart sonu itibarıyla tasarruf mevduatlarının karşılığı 852 milyar 935 milyon 621 bin lira düzeyinde gerçekleşti. 2020’nin ilk çeyreğinde 659 milyar 818 milyon 885 bin liralık tasarruf mevduatı toplanan İstanbul’da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 29,3 artmış oldu.

BAYBURT EN DÜŞÜK

Tasarruf mevduatı miktarında 198 milyar 713 milyon 541 bin lirayla Ankara ikinci, 141 milyar 207 milyon 601 bin lirayla İzmir üçüncü sırada yer aldı. Böylece İstanbul’un toplanan tasarruf mevduatı açısından en yakın rakibi olan Ankara’yı 4’e katladığı görüldü. Miktar açısından Türkiye’de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 680 milyon 765 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt’u 711 milyon 994 bin lirayla Ardahan, 804 milyon 323 bin lirayla Hakkari, 905 milyon 592 bin lirayla da Kilis takip etti.

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58 KENTTE KİŞİ BAŞI 10 BİN TL

Türkiye’nin 58 kentinde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı. Kişi başı tasarruf miktarı açısından ilk yarı itibarıyla son sırada ise 2 bin 862 lirayla Hakkari yer aldı. Hakkari’nin ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kentler 2 bin 968 lirayla Şırnak, 3 bin 290 lirayla Ağrı ve 3 bin 368 lirayla Bitlis oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ AKSARAY’DA

Kişi başı en fazla tasarruf Aksaray’da arttı. Kentte ortalama her bir vatandaşın kenara ayırdığı tutar 2020’nin mart sonunda 13 bin 580 lira olurken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 19 bin 675 liraya çıkarak yüzde 44,9 artış kaydetti. Aksaray’ı yüzde 44,5’le Yozgat, yüzde 43,1’le Afyon, yüzde 42,3’le Konya, yüzde 42,2’yle Kayseri, yüzde 42,1’le Bayburt, yüzde 42’yle Karaman izledi. Türkiye’nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarrufların artış kaydetmesi öne çıkan bir diğer unsur oldu.

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