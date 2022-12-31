Ekonomi Bankalara altı ayda TLde yüzde 60 hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankalara altı ayda TL'de yüzde 60 hedefi

Merkez Bankası, 2023 yılında TL’ye destek politikalarını artırarak sürdüreceğini duyurdu. 2023'ün ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefini bankalar için yüzde 60 olarak belirlenen Merkez Bankası raporunda; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetlerin, amaca uygun kredi politikaları ile destekleneceği vurgulandı.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Bankalara altı ayda TLde yüzde 60 hedefi
​Merkez Bankası, 2023 yılında TL’ye destek politikalarını artırarak sürdüreceğini duyurdu.

Raporda, 2022 yılı gelişmeleri MB'nin bu gelişmeler karşısında attığı adımlara yer verilirken, 2023 yılı politika çerçevesi hakkında da bilgiler verildi. Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulanan raporda, bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçların kullanılmaya devam edileceği belirtildi. Raporda, kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarın gözetileceği ifade edildi.

TL’YE DESTEK ARTARAK SÜRECEK

MB'nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edileceği belirtilen raporda, “Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminler ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir” denildi.

TL'NİN AĞIRLIĞI KALICI OLARAK ARTIRILACAK

Raporda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği dile getirildi. Bu kapsamda, 2023'ün ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiği aktarıldı. Raporda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetlerin, 2023'te öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile destekleneceği de vurgulandı.

DİJİTAL TL KULLANIMI YAYGINLAŞACAK

  • Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği anımsatılan raporda, “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

DÖVİZ KURU SERBEST PİYASADA ŞEKİLLENECEK

Dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği ifade edilen raporda, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağı bildirildi. Politikaların, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının kalıcı artırılması amacıyla güçlendirileceğinin kaydedildiği raporda, para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin öneminden bahsedilerek, bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edileceği vurgulandı. Raporda, MB'nin kredilerin ani değişimler göstermeyecek şekilde dengeli ve istikrarlı gelişimini sağlayacağının altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi: 2022 TL yılı oldu
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi: 2022 TL yılı oldu
Asla çekilmeyecek filmler listesi

Asla çekilmeyecek filmler listesi

​'Bu nasıl liste' diyecekler okusun lütfen.
Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti

Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a imza attı.
6lı Masanın ikisi esas dördü teferruat

6'lı Masanın ikisi esas dördü teferruat

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'a konuk oldu.
Samimiysen gel bu işi bitirelim

Samimiysen gel bu işi bitirelim

​Kılıçdaroğlu'na anayasa çağrısı​.
Kemal Bey kazanamaz demeyin

Kemal Bey kazanamaz demeyin

​Ahlatlıbel zirvesinde Akşener ikna mı oldu?
EYT'nin ekonomiye dört katkısı

EYT'nin ekonomiye dört katkısı

​Gençlere istihdam kapısı olacak.
Suriye mesaisi

Suriye mesaisi

​'PKK'nın YPG'den farkı olmadığını vurguladık'
Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

​İş dünyası atılan adımdan memnun.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü

Eski Ülkü Ocakları Başkanı öldürüldü

​Sinan Ateş'e Ankara'da silahlı saldırı.
Aydın'da restoranda tüp patladı

Aydın'da restoranda tüp patladı

​4'ü kadın 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Güneydoğu Avrupa'da istikrar önemli

Güneydoğu Avrupa'da istikrar önemli

​Karadağ'ın AB üyeliğini destekliyoruz.
Thodex Faruk'un iadesi onandı

Thodex Faruk'un iadesi onandı

​400 bin kişiyi dolandırmıştı.
İzmir'de vinç devrildi

İzmir'de vinç devrildi

​Kazada dört kişi hayatını kaybetti.
Yeniden düzenlendi

Yeniden düzenlendi

​EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli karar.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

​9 ülkenin büyükelçileri değişti.

Süper Lig'in <br>dikkat çeken ismi veda etti

Süper Lig'in
dikkat çeken ismi veda etti

​Sivasspor'dan neden ayrıldığını basın toplantısında açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.