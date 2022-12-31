Bankalara altı ayda TL'de yüzde 60 hedefi

Raporda, 2022 yılı gelişmeleri MB'nin bu gelişmeler karşısında attığı adımlara yer verilirken, 2023 yılı politika çerçevesi hakkında da bilgiler verildi. Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulanan raporda, bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçların kullanılmaya devam edileceği belirtildi. Raporda, kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarın gözetileceği ifade edildi.

TL’YE DESTEK ARTARAK SÜRECEK

MB'nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edileceği belirtilen raporda, “Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminler ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir” denildi.

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TL'NİN AĞIRLIĞI KALICI OLARAK ARTIRILACAK

Raporda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği dile getirildi. Bu kapsamda, 2023'ün ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiği aktarıldı. Raporda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetlerin, 2023'te öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile destekleneceği de vurgulandı.

DİJİTAL TL KULLANIMI YAYGINLAŞACAK

Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği anımsatılan raporda, “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

DÖVİZ KURU SERBEST PİYASADA ŞEKİLLENECEK

Dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği ifade edilen raporda, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağı bildirildi. Politikaların, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının kalıcı artırılması amacıyla güçlendirileceğinin kaydedildiği raporda, para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin öneminden bahsedilerek, bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edileceği vurgulandı. Raporda, MB'nin kredilerin ani değişimler göstermeyecek şekilde dengeli ve istikrarlı gelişimini sağlayacağının altı çizildi.

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