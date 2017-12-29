Baraj inşasında dünya lideriyiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin 2018’de de dev eserler inşa etmeye devam edeceğini söyledi. Eroğlu 2017 yılı değerlendirme toplantısında basın mensupları biraraya geldi. “2017’de baraj inşaatının yanı sıra gölet inşaatında ise dünyada ilk sıradayız. Bin günde bin gölet inşa ettik. 2019 yılı sonuna kadar bu sayısı bin 71’e çıkartacağız” diyen bakan Eroğlu, “15 yıl içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine açtığımız 508 baraj, 513 HES, 327 gölet, bin 171 sulama tesisi, 193 içme suyu tesisi, 17 atıksu tesisi ve 4 bin 471 taşkın koruma tesisi ürettik” bilgilerini paylaştı.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

YÜZLERCE KALICI ESER

2017 yılında ikisi büyük toplu açılış olmak üzere toplam maliyeti 10 milyar TL olan 575 tesis hizmete açtıklarını söyleyen Eroğlu, “Hizmete giren tesislerle birlikte 2 milyon 679 bin 510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Yıllık 1 milyar 360 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır.250 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.

BİN GÜNDE BİN GÖLET

Eroğlu, “Baraj inşa etmeye ağırlık veriyoruz. Bu da bizi dünyada ilk üçe yükseltti. Şu an yapımına devam ettiğimiz Yusufeli Barajı 2019’da tamamlanmış olacak. 275 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 3’üncü barajı konumuna gelecek. Ekonomiye yılda 450 milyon TL katkı sağlayacak. Bin günde bin gölet inşa ettik. 2019 yılı sonuna kadar bu sayısı bin 71’e çıkartacağız” dedi.