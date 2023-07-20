Barış harekatının yıldönümünde açılıyor

Üç ülkeyi (Suudi Arabistan, Katar ve BAE) kapsayan Körfez turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya açacak pencere özelliğine sahip mega yatırımlardan Yeni Ercan Havalimanı’nı hizmete açacak. Değeri bir milyar avroyu bulan Yeni Ercan Havalimanı, uzatılan pistleri sayesinde büyük gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. KKTC'den Avrupa'nın herhangi bir yerine direkt uçuş imkanı sağlayacak.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde açılan son teknoloji havalimanına 450 milyon avro üzerinde yatırım da yapıldı. Yeni Ercan Havalimanı ile yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak. KKTC’nin yeni gözdesi Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanı olan Dalaman'dan daha büyük olduğu ifade ediliyor. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanının yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisi de oldukça dikkat çekiyor.