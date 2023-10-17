Başarının anahtarı bizim gücümüzde

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 2015'ten bu yana her iki yılda bir düzenlediği Vizyoner'23'ün tanıtım toplantısı dün İstanbul’da yapıldı. İş insanlarını bilgilendirme ve geleceğe hazırlama adına bu yıl beşincisi "Biz'in Gücü" mottosuyla 4 Kasım'da TİM Show Center'da gerçekleştirilecek zirvenin tanıtım toplantısına MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Vizyoner'23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen katıldı. MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'yle ilgili detayları açıklayan Mahmut Asmalı, "Kurulduğumuz günden bugüne dek iş dünyasının birleştirici rolünü üstlendik. Bu seneki zirvemizin mottosunu bir ve beraber olmaya ve bunu anlamlı bir bütün haline getirecek olan kolektif harekete vurgu yapmak için ‘Biz'in Gücü’ olarak belirledik" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI KOLEKTİFİN YÜZYILI

Asmalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla açıkladığı hedeflere daha kolay ulaşılmasının, başarı ve kazanımları daha ileriye taşıyacak yegane yol haritasının "kolektif hareket" olduğunu vurguladı. Kolektif hareketin, Türkiye'nin geleceğini dönüştürme ve onu bölgede daha güçlü bir lider olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Asmalı, "Kolektif hareketi bir başarı katalizörü olarak kullanıp, Türkiye’yi dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisinden biri olarak konumlandırabiliriz. Tüm bu iddiamızı bir hayal olarak sunmayıp aksiyona geçip, kolektif gücümüze inanıp Türkiye’nin ihtiyacı olan yatırım sermayesine çeviriyoruz" diye konuştu.

HEDEF 2 TRİLYON DOLAR MİLLİ GELİR

Asmalı, Türkiye'nin 2022'de gayrisafi milli hasılasının 905 milyar dolar olduğunu, IMF tahminlerine göre; 2023'te bu rakamın 1 trilyon doları bulabileceğini paylaştı. Asmalı, konuşmasına şöyle devam etti: "MÜSİAD Vizyoner'23 ele alacağımız, 'Teknoloji'de Biz'in Gücü' ile silikon vadilerimiz, yerli yatırımlarımız, milli savunma sanayimiz ve en büyük değerimiz gençlerimizle birlikte kolektif güç oluşturarak 'Girişimde Biz'in Gücü' ile yeni unicornlarımız, yerli yapay zeka çalışmalarımız ve katma değerli yatırım yapacak girişim sermayelerimizle birlikte kolektif zeka birliği yaparak ve 'Dünyayı Değiştirmede Biz'in Gücü' ile yeşil hidrojen ve enerji yatırımlarımızla birlikte kolektif bilinci oluşturarak 2030'da gayrisafi milli hasılamızı 2 trilyon dolara pekala çıkarabiliriz."

İsrail yıldırmak üzerine bir saldırı içerisinde

MÜSİAD Başkanı Asmalı, konuşmasında Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değindi. Her geçen gün bölgeden kötü haberler almaya devam ettiklerini dile getiren Asmalı, şunları kaydetti: “İsrail hiçbir hedef gözetmeden, tamamen yıldırmak üzerine bir saldırı içerisinde. İsrail, Gazze’de neredeyse planlı bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Dünyanın neresinde bir masum bir sivil zulüm görüyorsa buna asla sessiz kalamayız. Gazze’deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı kınıyoruz. Bölgedeki tüm aktörlere savaşın bitirilmesi için adalet çağrısı yapıyoruz.”

Bu faizlerle yatırım ve ticaret yapmak zor

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, yüksek kredi oranıyla iş yapabilmenin hayli güç olduğunu söyledi. Asmalı, “Bu faizlerle ticaret ve yatırım yapmak hakikaten çok sürdürülebilir bir şey değil. Biz önümüzdeki senenin ilk çeyreğinden itibaren faizlerin aşağıya geleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü enflasyonun da aşağı gelmesiyle beraber faizlerde de gevşeme olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.







