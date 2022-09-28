Başkan Genç: Bu roket Yunanistan’a yeter

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi, TEKNOFEST 2022 bünyesinde yapılan Yüksek İrtifalı Roket Yarışması kategorisinde ikinciliği elde eden KTÜ mühendislik fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı için tanıtım ve ödül töreni düzenledi.

Ortahisar Belediye binası önünde mehter takımı konseri ile başlayan törende konuşan Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı’nın tanıtım töreninde konuşan Başkan Genç, “Bugün yanı başımızda yüzyıl önce olduğu gibi emperyalistlerin emperyal politikalarını icra etmek üzere bulunduklarını görüyoruz. Ama bu çalışmalarla ve bu gençlikle beraber inşallah, şu anda emperyalistlerin oyuncağı haline gelen Yunanistan’a, antlaşmalara aykırı bir şekilde adaları silahlandırmaya çalışan Yunanistan’a şurada gördüğümüz roket ve bu on altı genç yeter diyoruz” dedi.



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Ortahisar Belediyesinin mutat belediyecilik hizmetleri dışında bu tür proje ve faaliyetlere destek verdiğine vurgu yapan Başkan Genç, “Ortahisar Belediyesi olarak bir taraftan kendi vazifelerimizi yaparken, diğer taraftan bilime, geleceğimize dair teknolojik gelişmeler kayıtsız kalmadık. Savunma sanayiindeki millilik oranının artırılması ve inovasyonla beraber yeni icatlar, yeni İHA’lar, yeni SİHA’lar üretmek için şehrimizin kadim kurumu KTÜ’nün varlığını bir kez daha gururla paylaşmak istiyorum. Bu teknik üniversitemizde yetişen gençler azimleriyle, kararlılıklarıyla beraber projeler geliştirdiler. Bunlara vakıf olunca biz de kayıtsız kalmadık ve bu işi kurumsallaştırmak istedik. Bu güzide kulübümüzü destekledik” diye konuştu.





Takım Kaptanı KTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Umut Genç ise “Bu sadece başlangıç oldu. Sonraki yıl yapılmamış bir şeyi denedik. Kendimize ilke olarak yapılmamışı yapmayı hedef alarak Trabzon’un ilk yüksek irtifa roketini 2022 yılında ürettik. ‘Fırtına A’ isimli yüksek irtifalı roketimizi bayrağımızın renklerine, kırmızı ve beyaz renklere boyadık. Fırtına A Teknofest’te Aksaray’da başarılı bir uçuş gerçekleştirerek büyük bir ilgi topladı ve yarışmada yüksek irtifa kategorisinde şampiyon oldu. Bu yarışmaya birçok ilden takım katıldı ancak Trabzon’un Fırtınası 20 bin feet irtifaya başarıyla yükseldi ve bilimsel görevini başarıyla tamamladı. Bu hususta başarılı olan tek roket olarak şampiyon olarak yerini aldı” şeklinde konuştu.

Törenin son bölümünde Creatiny Roket Takımı üyelerine protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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FOTOĞRAF 6 Samsun'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST'te Azerbaycan'ın yeni nesil insansız silahlı hava araçları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Azerbaycan'ın yerli kamikaze SİHA'sı \"İti Kovan\" önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.



Azerbaycan Digital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rovshan Rustamov, bu yıl TEKNOFEST'in 5'incisinin düzenlendiğini hatırlattı.



TEKNOFEST'in Türkiye sınırları dışında ilk kez Azerbaycan'da düzenlendiğini belirten Rustamov, \"Azerbaycan'da 3 ay önce TEKNOFEST heyecanına ve coşkusuna sahne olduk. Bugün de Azerbaycan olarak, kardeş olarak TEKNOFEST KARADENİZ'de stant açtık.\" dedi.



Kardeş ülkenin teknoloji hamlesinin kendilerini çok sevindirdiğini vurgulayan Rustamov, \"T3 Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında Bilim Türkiye ve Deneyap Eğitim programlarının Azerbaycan'da uygulanması noktasında protokol imzaladık.\" dedi.



Rustamov, Türkiye gibi milli ve yerli SİHA ve İHA'lar ürettiklerine işaret ederek, \"Azerbaycan'ın milli üretim SİHA ve İHA'ları dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen havacılık etkinliklerine katılarak başarılı bulundu. Özellikle Ermenistan ile yaşadığımız Karabağ Savaşı'nda kullanılan SİHA'larımız kendini ispatladı.\" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın yerli ve milli SİHA'ları TEKNOFEST KARADENİZ'de Azerbaycan'ın yeni nesil silahlı insansız hava araçları (SİHA) İti Kovan, Orbitr 2, Orbitr 3 ve Orbitr 4, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde gururla sergiliyor. En iddialı stantlardan biri olması bekleniyor

TEKNOFEST 2022’de Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesinin en çok ilgi görecek ürünler arasında yer alması bekleniyor. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS ile de yüksek bir temsil gücü oluşturacak olan CANiK, ayrıca en yeni tabanca modelleri ile mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy’nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP’i de katılımcılara tanıtıyor.

TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “TEKNOFEST, ülkemizin gençlerimizi inovatif teknolojilere, AR-GE’ye ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı uzay, havacılık ve savunma sanayine yönelik düşünmelerine, hayal etmelerine, düşündükleri ve hayal ettiklerini yapmalarına olanak sağlayan çok değerli bir organizasyon. Her yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanan bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yılki açılışın 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılına denk gelmesi nedeniyle, daha duygu dolu ve daha coşkulu bir ortam yaşıyoruz. TEKNOFEST’in bu yıl bizim için ayrı bir önemi daha var, çünkü dünya markamız CANiK burada doğdu ve bugün dünyanın her bir köşesinde kullanılan ürünlerimiz burada geliştirildi. Ana sponsorlardan biri olarak bu yıl rüzgar tünelinden, airsoft atış deneyimine pek çok etkinliğin yanı sıra çoklu kamera özelliğiyle TEKNOFEST alanının geniş bölümünü içine alabilen ve 180 derece fotoğraf çektirme imkanı sunan Freeze uygulamamız ile festivalde çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. CANiK’in en ileri teknolojilerle donatılmış ürünlerin test ve inceleme alanlarını da standımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ailesini de bu festivalde sergileyeceğiz. Festival alanını ziyaret eden konuklarımız ayrıca ülkemizin ilk silah podu olan BOMBUS 12.7 mm silah podunu ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen bir diğer sistem ADSM’yi (Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti) de inceleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu. CANiK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında, Samsun’da coşkulu bir törenle kapılarını açan TEKNOFEST 2022 kapsamında gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergileyeceğiz” dedi.

Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde gururla sergiliyor. En iddialı stantlardan biri olması bekleniyor

TEKNOFEST 2022’de Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesinin en çok ilgi görecek ürünler arasında yer alması bekleniyor. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS ile de yüksek bir temsil gücü oluşturacak olan CANiK, ayrıca en yeni tabanca modelleri ile mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy’nin yanı sıra inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP’i de katılımcılara tanıtıyor. TEKNOFEST 2022’nin ana sponsorları arasında yer alıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “TEKNOFEST, ülkemizin gençlerimizi inovatif teknolojilere, AR-GE’ye ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı uzay, havacılık ve savunma sanayine yönelik düşünmelerine, hayal etmelerine, düşündükleri ve hayal ettiklerini yapmalarına olanak sağlayan çok değerli bir organizasyon. Her yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanan bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yılki açılışın 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılına denk gelmesi nedeniyle, daha duygu dolu ve daha coşkulu bir ortam yaşıyoruz. TEKNOFEST’in bu yıl bizim için ayrı bir önemi daha var, çünkü dünya markamız CANiK burada doğdu ve bugün dünyanın her bir köşesinde kullanılan ürünlerimiz burada geliştirildi. Ana sponsorlardan biri olarak bu yıl rüzgar tünelinden, airsoft atış deneyimine pek çok etkinliğin yanı sıra çoklu kamera özelliğiyle TEKNOFEST alanının geniş bölümünü içine alabilen ve 180 derece fotoğraf çektirme imkanı sunan Freeze uygulamamız ile festivalde çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. CANiK’in en ileri teknolojilerle donatılmış ürünlerin test ve inceleme alanlarını da standımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ailesini de bu festivalde sergileyeceğiz. Festival alanını ziyaret eden konuklarımız ayrıca ülkemizin ilk silah podu olan BOMBUS 12.7 mm silah podunu ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen bir diğer sistem ADSM’yi (Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti) de inceleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

CANiK’ten TEKNOFEST 2022’de uçaksavar şovu CANiK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında, Samsun'da coşkulu bir törenle kapılarını açan TEKNOFEST 2022 kapsamında gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergileyeceğiz" dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 25 Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor. TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.

İşte TEKNOFEST alanından ilk görüntüler... TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. İşte heyecan dolu anların yaşanacağı alandan ilk görüntüler... BiP'te paylaş

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