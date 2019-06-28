BDDK'dan Denizbank'ın satışına onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan Dubai merkezli Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

Emirates NBD, Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank çatısı altındaki Denizbank'ı 14.6 milyar TL'ye (3.2 milyar dolar) satın almıştı.

Zorlu 2006'da Dexia'ya satmıştı

Denizbank ilk olarak 2006'da Zorlu Grubu tarafından Belçika merkezli Dexia'ya satıldı. Dexia, bankanın yüzde 75'ini o dönem 2.4 milyar dolara satın almıştı. Dexia'nın iflası sonrası 2012'de banka Rus Sberbank çatısı altına girdi.

Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesi için 3,5 milyar dolar (O dönemki kurla 6,47 milyar lira) ödemişti.

Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

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