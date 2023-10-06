Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Akaryakıt istasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması mecburi hale geldi. Sistem kapsamındaki yakıt pompalarına taşıt tanıma okuyucu cihazları; araç depo girişlerine de taşıt tanıma birimleri takılacak. Yeni düzenleme için 31 Aralık 2024'e kadar süre tanınırken, sistem ile yaklaşık 15 milyar lira olduğu tahmin edilen vergi kaçağı da önlenecek.