|
Ekonomi

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Araç sahiplerini sevindirecek bir güzel haber daha geldi. Benzin fiyatlarına peş peşe yapılan indiriminlerin ardından sıra motorine geldi. Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları 37 lira seviyesine gerileyecek.

Kenan Biter
08:15 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Benzin ve motorin fiyatları Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişikliklere bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor.


Son olarak gerçekleşen 2 lira 10 kuruş ve 1 lira 17 kuruşluk indirimlerin ardından benzin fiyatları 33 lira seviyesi gerilerken araç sahiplerinin yüzünü güldürecek yeni bir indirim daha yolda.


Motorinde 2 lira 92 kuruşluk indirim beklentisi


Benzin tarafındaki indirimin ardından son indirim müjdesi ise motorin için geldi.


Motorin fiyatlarında 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına bu gece yarısı yansıması bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları 37 lira seviyesine gerileyecek.


İstanbul akaryakıt fiyatları


İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.56 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL


İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.15 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.13 TL


İzmir akaryakıt fiyatları


İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.29 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.97 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TL


Ankara akaryakıt fiyatları


Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.18 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.77 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL




#Motorin indirim
#Benzin
#İndirim
#Akaryakıt
#Motorin fiyatları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FC Nordsjaelland’dan Ludogorets’e gol yağmuru: 7-1 | ÖZET