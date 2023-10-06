Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Foto/arşiv
Benzin ve motorin fiyatları Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişikliklere bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi göstermeye devam ediyor.
Son olarak gerçekleşen 2 lira 10 kuruş ve 1 lira 17 kuruşluk indirimlerin ardından benzin fiyatları 33 lira seviyesi gerilerken araç sahiplerinin yüzünü güldürecek yeni bir indirim daha yolda.
Motorinde 2 lira 92 kuruşluk indirim beklentisi
Benzin tarafındaki indirimin ardından son indirim müjdesi ise motorin için geldi.
Motorin fiyatlarında 2 lira 92 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına bu gece yarısı yansıması bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları 37 lira seviyesine gerileyecek.
İstanbul akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.56 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.15 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.13 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.29 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.97 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.20 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.18 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.77 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL