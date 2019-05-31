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Ekonomi BESte yeni aşama Tamamlayıcı emeklilik
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES’te yeni aşama: Tamamlayıcı emeklilik

BES’te yapılacak reformları değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Özellikle Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile bireyler emeklilik dönemlerinde ciddi bir ilave gelire kavuşabilecek” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Sincek
Ayhan Sincek

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 16’ncı yılını tamamlayan BES’in olgunluk dönemine girdiğini ve sağlam altyapısıyla Türkiye’nin geleceğinde daha etkin rol almaya hazır olduğunu belirtti. Sincek, “Hedefimiz olan dünyada ilk 10 ekonomi arasına girebilmek için yerli kaynaklarımızı artırmalıyız. Böylece ekonominin tansiyonu düşerken tasarruflarımız artacak, halkımıza da emeklilik dönemlerinde ikinci bir maaş sağlamış olacağız” dedi.

BES’te yapılacak reformları desteklediklerini belirten Sincek şu detayların altını çizdi: “Bahse konu çözümün BES altyapısı üzerinden üretilmesi; sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecektir” diye konuştu.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

Sincek, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik olarak yapılan açıklamaların memnun edici olduğunu söyledi ve ekledi: “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile bireylerin emeklilik dönemlerinde ciddi düzenli ilave gelire kavuşabileceklerini ve bahse konu risklerin çok daha iyi yönetilebileceği bir ortamın oluşturulacağını düşünüyorum. Buradaki en önemli beklentimiz; çalışanların kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapabilmeleri ve emeklilik dönemine yönelik fon oluşturulmasıdır. Bu konunun da toplumumuza iyi anlatılması gerekiyor. Bu fonların güvence altında olduğunu iyi anlatabilirsek sistemin sosyal güvenlik boyutu açısından çok başarılı sonuçlar doğuracağı görüşündeyim.”

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