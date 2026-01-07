Beştepe'de emekli zammı zirvesi

Görüşmede yaklaşık 4 milyon emekliyi etkilemesi beklenen düzenlemenin Hazine'ye etkisi de ele alınacak. Son karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakılacak. Ayrıca, kök maaş farkından ötürü aylığı düşük kalanlara yönelik düzenleme ile asgari ücret desteğini 1.270 liraya yükseltilmesi kararı da mali torbaya eklenecek.