Beştepe'de emekli zammı zirvesi

En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşını değerlendirmek üzere bugün ya da yarın Beştepe'de bir araya gelecek.
Görüşmede yaklaşık 4 milyon emekliyi etkilemesi beklenen düzenlemenin Hazine'ye etkisi de ele alınacak. Son karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakılacak. Ayrıca, kök maaş farkından ötürü aylığı düşük kalanlara yönelik düzenleme ile asgari ücret desteğini 1.270 liraya yükseltilmesi kararı da mali torbaya eklenecek.
