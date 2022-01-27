​Beyaz eşya ihracatı doludizgin

Avrupa başta olmak üzere birçok coğrafyadaki satış başarısını markalaşma ile taçlandıran beyaz eşya sektörünün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, 2021’de altı ana ürün grubunda bir önceki yıla göre üretim adet bazında %17, iç satışlar %9 oranında yükseldi. Sektör geçen yıl ürettiği 34,4 milyon adet beyaz eşyanın 25,9 milyon adedini ihraç etti, 8,5 milyon adedini ise iç piyasaya sattı.

Can Dinçer

YATIRIMLAR %30 ARTACAK

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer’e göre bu başarı, küresel ekonomideki hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen gerçekleşti. Sektör firmaların 2022’de yatırımlarını yüzde 30 oranında artıracağını belirten Dinçer, “İhracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörümüzün maliyet yükünü azaltacak adımlar ise rekabet gücümüzü korumak adına kritik önem taşıyor” dedi.

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SATIŞ HACMİ BU YIL DA BÜYÜR

TÜRKBESD’in verilerine göre, 2021’de beyaz eşya satışları bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştı. İhracat adedi ise 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti.

TÜRKBESD Başkanı güncel konulara da dikkat çekerek ihracata yönelik üretim yapan tesislerin doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması kritik önemde olduğunu ve bakanlıktan bu hususta destek beklediklerini vurguladı.

Sektörün özellikle Ar-Ge ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Dinçer şunları söyledi: “480 milyon dolara yaklaşan yatırım planlarımız ilave üretim tesisi, kapasite artışı, makine parkı yenilenmesi, dijital dönüşüme yönelik teknolojik inovasyon, enerji verimliliği, yeşil dönüşüme yönelik ürün tasarımı ve süreçlerini kapsıyor. İhracat ivmemiz son 5 yılda daha da artmış durumda. Yıllık ihracat hacmimiz 4,5 milyar doları aştı. 2022’de de ihracatımızı artırmaya devam edip, iç pazarda müşterilerimizin değişen taleplerine karşılık vererek başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyoruz.”

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EKONOMİ Beyaz eşyayı yurt dışı sırtladı