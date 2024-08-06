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Ekonomi

Beyaz et ihracatına ayarlama

Ticaret Bakanlığı, beş ayda artan tavuk eti fiyatları için ihracatı sınırlayan önlemler getirirken, yeni bir tedbir daha aldı. Beyaz et ihracatı yapacak firmaların son üç yıllık verilerine bakılacak. Söz konusu firmalar, son üç yılda yaptığı ihracatın aritmetik ortalamasının üzerinde ihracat yapamayacak. Yeni düzenlemeyle piyasada fiyatların gevşemesi bekleniyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 05:00 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Beyaz ette fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen Ticaret Bakanlığı, artan fiyatlar sonrası mayıs ayında aldığı tavuk etinin ihracatını kayda bağlayarak fiyatlardaki dalgalanmayı önlemişti. Fiyatın daha da düşürülmesi için çalışma başlatan Bakanlık, beyaz et ihracatına yeni bir kısıtlama daha getirdi. Bu kapsamda, üretim miktarı artan ancak fiyatı beklendiği düzeye düşmeyen tavuk eti ihracatı yapacaklar, son üç yılda yaptığı ihracatın aritmetik ortalamasının üzerinde ihracat yapamayacak. Yeni düzenleme ile iç piyasaya beyaz et girişinin artması ve ülke içindeki fiyatların gevşemesi hedefleniyor.


16 MİLYON KİLOGRAM İHRACAT ENGELLENDİ

Ticaret Bakanlığı’nın haziran ayının başında getirdiği kısıtlama ile yaklaşık aylık 16 milyon kg tavuk etinin ihracatı engellenmiş oldu. Tam rakamları ile 2024 yılı nisan ayında toplam 61 milyon 587 bin 760 kilogram tavuk eti ihracatı yapılırken, ihracatın kayda bağlanması ile bu rakam haziran ayında 45 milyon 250 bin 706 kilogram oldu. Böylece 16 milyon 300 bin kilogram beyaz et ihracatı engellenerek bu ürünlerin iç piyasaya girmesi sağlandı. Türkiye'de tavuk eti fiyatlarında yaşanan dalgalanama sonrasında üreticiler kümes hayvancılığı üretimini artırmak için de harekete geçti.


97 ÜLKEYE DIŞ SATIM

97 ülkeye tavuk eti ihracatı yapılırken iç piyasanın da dalgalanmasını azaltmak için çalışmalar yapılıyor. 500 bin ton ila 600 bin ton aralığında yapılan üretimin yıl sonuna kadar 700 bin ton civarına çıkarılması hedefleniyor.


#Ekonomi
#ihracat
#beyaz et
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#düzenleme
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