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Beyin göçünden beyin gücüne

Beyin göçünden beyin gücüne

Cabir Turğut
04:005/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılışı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.
Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılışı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek için Anadolu yollarına çıkan Sabancı Topluluğu, 4'üncü Teknoloji ve Etki Merkezi'ni Brisa ile Aksaray'da hizmete açtı. Dünyada yetenek savaşları yaşandığına dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, "Daha fazla inovasyon ve katma değerli ürünlere odaklanmalıyız. Bu amaçla 3 yıl içinde 37 Teknoloji ve Etki Merkezi'ni hayata geçirip 30 bin öğrenciye ulaşacağız" dedi.

Gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlamak ve beyin göçünü beyin gücüne çevirmek için Anadolu yollarına çıkan Sabancı Topluluğu'nun, dördüncü durağı Aksaray oldu. Brisa tarafından Aksaray Üniversitesi iş birliğiyle teknopark alanında kapılarını açan Teknoloji ve Etki Merkezi ile öğrencilere altın bilezik niteliğinde beceriler kazandırılacak. Merkezden, Aksaray Üniversitesi’nde yazılım, elektrik-elektronik, endüstri mühendisliği, kimya işleme teknolojileri gibi bölümlerde okuyanların yanı sıra, araştırmacılar ve girişimciler faydalanacak.


10 BİNDEN FAZLA BAŞVURU GELDİ

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada dünyada yetenek savaşları yaşandığına dikkat çekerek, “Daha fazla inovasyon ve katma değerli ürünlere odaklanmalıyız. Enerjisa ile İzmir'e, Çimsa ile Eskişehir'e, Carrefoursa ile Kocaeli'ne Teknoloji ve Etki Merkezi açtık. Dördüncü merkezimizi de Brisa ile Aksaray’da hayata geçiriyoruz" dedi. Gençlik Seferberliği kapsamında şu ana kadar 10 binden fazla başvuru aldıklarını anlatan Alper, "Üç yıl içinde 35'i Türkiye’de, ikisi de yurt dışında olmak üzere toplam 37 merkezle 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


ENDÜSTRİ 4.0'I DENEYİMLEME FIRSATI

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü de gençlere mentorluk desteği vereceklerini belirterek, "Brisa Dönüşüm Akademimizin geniş eğitim portföyünü öğrencilerimizin erişimine sunarak, yapay zeka, girişimcilik, siber güvenlik gibi konuların yanında, karbon ayak izi ölçümü, sürdürülebilirlik uzmanlığı, akredite ve sertifikalı eğitimlerimiz ile öğrencilerin yeterliliklerini artıracağız. Ayrıca teoriyi pratikle birleştirebilmeleri için merkezimizin kapılarını ve çalışma ortamlarımızı öğrencilere açacağız. Öğrenciler, fabrikamızdaki projelerde aktif şekilde yer alacak ve şirketimizin Endüstri 4.0 altyapısını deneyimleme fırsatı bulacak” diye konuştu. Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise merkezin üniversite sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu, öğrencilere yeni ufuklar kazandıracağını bildirdi.


TEKNOLOJIYE 34 MILYON $ YATIRIM YAPACAK

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, Türkiye'nin lider lastik üreticisi olduklarına değinerek, "Bugün Brisa fabrikalarında her 2 saniyede bir lastik üretiyoruz. Lassa ile 88 ülkede 6 bin noktadayız. 2023'te 5 ülkede pazar lideri olduk. Bu hareketliliği en verimli şekilde yönetmek için akıllı, yenilikçi teknolojileri odağımıza alıyoruz. Teknolojiye 35 milyon dolar yatırım yapacağız. Brisa olarak 2030’a doğru giderken hedefimiz mobilitenin lideri bir şirket olmak" dedi.


#Ekonomi
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#yetenek
#beyin göçü

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