Girişimci gençlere ucuz maliyetli kredi

Halkbank tarafından düzenlenen ‘Gençİz Zirvesi’nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, genç girişimciler için özel olarak hazırlanan iki yeni kredi paketini duyurdu. ‘Genç İşi Kredisi’ ve ‘İlk Adım Kredisi’ olarak adlandırılan bu destekler, girişimcilere finansmana erişim kolaylığı sunmayı amaçlıyor. Üniversiteden yeni mezun olup kendi işini kurmak isteyen 29 yaş altı genç girişimcilere 1 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayan ‘İlk Adım Kredisi’ imkanı tanınırken, imalat, bilişim ve yazılım gibi yüksek katma değerli sektörlerde faaliyet gösteren, 35 yaş altı girişimcilere ise ‘Genç İşi Kredisi’ kapsamında 1 milyon liraya kadar uygun maliyetli kredi sağlanacak. Her iki kredi paketi de Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) teminat desteğiyle sunulacak.





İFM’YE MENTORLUK OFİSİ

Türk Hava Yolları, KOSGEB, TÜBİTAK, ASELSAN, Teknoparklar, Kredi Garanti Fonu gibi daha birçok kurumun gençlere önemli fırsatlar sunduğunu belirten Arslan, şunları söyledi, "2021'den bugüne kadar yaklaşık 200 bin gencimize farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansal destekte bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) binalarımızda yakın zamanda gençlerimizi bir araya getireceğimiz girişimcilik ofisimizi açmayı planlamaktayız. Bu merkezde gençlerimize eğitim, mentörlük, çalışma ofisi imkanı ve danışmanlık imkanlarını da sunacağız."





BATARYA HÜCRESİ DE YERLİ OLACAK

Zirvede gençlere seslenen Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Togg projesini ilk sunulduğu ana dikkat çekti. Karakaş, projeyi bakanlara ve Cumhurbaşkanı'na sunarken ilk slaytta yer verdikleri başlığın, "dünyanın en modern mobilite ekosistemini kurmak üzere yola çıkıyoruz" olduğunu ifade etti. Karakaş, “geldiğimiz noktada gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki dünyada eşi benzeri olmayan bir ekosistem kuruyoruz ve bunu oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda da bataryamızın hücresini de üretmeye başlayacağız. Ülkemizde baştan sona hizmet verebilecek şarj altyapısını sıfırdan kurgulayarak yola çıktık. Şu ana kadar 769 şarj istasyonumuzu yerleştirdik” dedi.





DÜNYANIN ATEŞININ ÇIKMASINI ÖNLÜYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, dünyanın ateşinin çıkmasını engellemeye çalıştıklarını dile getirdi. Bakan Kurum, “Bugün küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya çalışıyoruz. Dünyayı bir insan gibi düşünürsek ateşinin 38 derecenin üstüne çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz” dedi.





KARBON SALINIMINDA SİCİLİMİZ TERTEMİZ

Türkiye’nin 2053 yılına kadar, enerji sektöründe; birincil enerjide yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50’ye, nükleer enerjinin payını ise yüzde 29’a çıkaracağının altını çizen Murat Kurum, kullanılacak enerjinin yaklaşık yüzde 80’ini karbonsuz hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Kurum, “Sera gazlarının üretiminde tertemiz bir sicilimiz var” ifadelerini kullandı.





HEDEFİMİZ 2030’DA 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle son 22 yılda inovasyon ekosistemini sıfırdan inşa ettiğini söyledi. Kacır ayrıca, yüksek teknoloji ihracatının 9 milyar doların üzerine çıktığını ve savunma havacılık alanında dünya çapında başarıya ulaşıldığını belirtti. Türkiye'nin 104 teknopark ve bin 600 Ar-Ge merkezi ile küresel rekabet gücünü artırdığını, ifade eden Kacır, uydu teknolojilerinde dışa bağımlılığın sona erdiğini ve Türkiye'nin uzay çalışmalarında büyük hedeflere ilerlediğini vurguladı. Kacır, 2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimi hedefiyle Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik dönüşümünü sürdüreceğini söyledi.



