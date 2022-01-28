​Bilişim sektöründe yeni çözümler

Ülkemizdeki verinin işlenmesine yönelik yatırım ve projeler son hız devam ediyor. Bu konuda da özel sektör önemli bir katkı sunuyor.

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba (NYSE: HPE), 19 Ekim tarihinde verinin işlendiği yazılım tabanlı durum bilgili hizmetlerin kurumlarda uygulanmasını sağlayan sektörün anahtarlama çözümünü tanıtmıştı. Önceki gün düzenlenen etkinlikte Pensando ile yapılan iş birliğinin detayları Türk IT sektörüne aktarıldı.

VERİ GÜVENLİĞİ HER ŞEY

Açılış konuşmasında HPE Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan Genel Müdürü Güngör Kaymak; megatrendlerin anahtarlama mimarisini nasıl etkilediğini şöyle aktardı: “Verinin işlenebilmesi için ihtiyacımız olan dağıtık bulut yapısı, bu veriden hızla öngörü elde edilerek iş uygulamalarına dönüştürülmesi. Bunları yapabilmek için daha ekonomik ve hızlı çözümlere ihtiyacımız var. Pensando bize, veri merkezlerinde bulunan sunucuların birbirleriyle daha hızlı konuşmasına yardımcı olacak sistem sunuyor. Getirdiğimiz güvenlik ise, kurumların rekabette öne geçmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için en kritik unsurlar arasında yer alıyor.”

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Şirketler için önemli

Etkinlikte konuşan Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar; “Birlikte gerçekleştiğimiz bu atılımın sektörde yeni inovasyonlara öncülük edeceğini düşünüyoruz. Nesnelerin İnterneti cihazları ve makineler arası iletişim (M2M), dijital dönüşümle yaygınlaşarak hızla büyüyor. Bu cihazları otomatize yöntemler olmaksızın tedarik eden ve güvence altına almak isteyen şirketler, sürekli bir şekilde daha karmaşıklaşan güvenlik ihlallerine karşı savunmasız kalacaklar" dedi.

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