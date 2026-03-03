BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek

BİM, güçlü yatırımlarıyla kadınların üretime ve istihdama katılımını desteklemeye devam ediyor. Gaziantepli kadın üreticilerden tedarik edilen yöresel lezzetler cevizli sucuk Türkiye’nin dört bir yanındaki BİM mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Üretimin her aşamasında kadınların emeği olan ürünler, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan BİM mağazalarındaki yerini alıyor.