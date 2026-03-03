Yeni Şafak
BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek

12:473/03/2026, Salı
Üretimin her aşamasında kadınların emeği olan ürünler, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan BİM mağazalarındaki yerini alıyor.
BİM, yerel üretimi ve kadın istihdamını destekleyen iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. BİM’in özel markalı ürün portföyüne eklediği cevizli sucuk, Gaziantepli kadınların el emeğiyle; ve yüksek gıda güvenliği standartlarıyla üretiliyor. Yerel istihdamı destekleyen üretim modeliyle yöresel lezzetlerin korunmasına yardımcı olan BİM, kadınların ve bölgenin ekonomik kalkınmasına destek oluyor.

BİM, güçlü yatırımlarıyla kadınların üretime ve istihdama katılımını desteklemeye devam ediyor. Gaziantepli kadın üreticilerden tedarik edilen yöresel lezzetler cevizli sucuk Türkiye’nin dört bir yanındaki BİM mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Üretimin her aşamasında kadınların emeği olan ürünler, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan BİM mağazalarındaki yerini alıyor.

Geleneksel lezzet, yüksek gıda güvenliği standardı

Yüksek kalite ve gıda güvenliği kriterlerine uygun şekilde analiz edilerek üretime alınan hammaddeler, Gaziantep’te yaşayan kadınların emeğiyle hazırlanıyor. Üretim ve paketleme süreçlerinin tamamı, hijyen standartlarına uygun olarak gerçekleştirilirken, hammadde kabulünden ürünün paketlenmesine kadar tüm aşamalar izlenebilir şekilde denetleniyor.

BİM, uygun fiyat politikasıyla kaliteli ürünleri müşterileriyle buluştururken, yerel üretimi ve kadın istihdamını destekleyen iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyor.




