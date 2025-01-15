Bingazi'ye 10 yıl sonra ilk uçuş

2015’te güvenlik gerekçesiyle durdurulan Bingazi uçuşları, yeniden başlayarak iki ülke arasındaki bağları güçlendirme yolunda önemli bir atıldı. Dün sabah İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden THY uçağı, yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Bingazi Benina Uluslararası Havalimanı’na indi. Yolcular çiçeklerle karşılanırken, düzenlenen törende THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bingazi uçuşlarının tekrar başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haftada üç gün icra edilecek Bingazi seferleriyle birlikte Libya’da toplam uçuş sayısının sekize çıktığını belirten Ekşi, ilerleyen dönemde uçuş noktalarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise THY’nin tarihi bağlarımızın bulunduğu Bingazi ve Trablus seferleriyle önemli bir bağ kurduğunu ifade etti.