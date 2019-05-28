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Ekonomi Bir günde 76 bin kişi geldi rekor kırıldı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'da turizmde tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru

Bir günde 76 bin kişi geldi rekor kırıldı

Birçok önemli başarıya imza atan turizm sektörü, bu yıl yeni rekorlara imza atmayı hedeflerken ilk gelen veriler de bunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru 76 bin 568 turistle 25 Mayıs'ta kırıldı.

Haber Merkezi AA
Antalya Havalimanı.
Antalya Havalimanı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bütün zamanların mayıs ayı günlük turist rekorunun kırıldığını paylaştı.

Twitter hesabından 25 Mayıs Cumartesi günü Antalya'ya rekor düzeyde turist geldiğini ifade eden Karaloğlu, "25 Mayıs 2019, Antalya'ya hava yoluyla 76 bin 568 turist geldi. Bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru." ifadesini kullandı.

  • Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da yaptığı açıklamada, Antalya'ya gelen turist sayısınının giderek artmaya başladığını söyledi.

TURİST SAYISINDA REKOR KIRILACAK

Sezona iyi bir başlangıç yapıldığını dile getiren Atmaca, "Yüksek sezon haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır. Mayıs ayında böyle bir rekoru yakalamak tüm turizimcileri sevindirdi. Bu rakamlar gösteriyor ki ülkeye ve kente gelecek turist sayısında bu yıl rekor olacak." dedi.

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