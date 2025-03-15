Bir milyon motokuryeye belge şartı

Türkiye'de her yılda 200 binden fazla motokurye trafik kazasına karışıyor. Düzenlemeyle mesleki standartlara uyumlu taşımacılık faaliyeti güçlendirilecek ve bu alandaki trafik kazaları da asgari seviyeye çekilmesi sağlanacak. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Karayolları Kanunu'na da değişiklikle motokuryelerin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yetkilendirileceğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Baştor, motokuryelere mesleki yeterlilik şartından dolayı uygulanacak idari cezayla uluslararası taşıma yapan firmaya aynı cezanın kesilmeyeceğini de söyledi.

Teklife göre, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmelere 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Sürücülere ise 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Yetkililere denetim için gereken bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.