Bir otomotiv devi daha üretimi durdurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, arz sıkıntısını gerekçe göstererek perşembe günü Çin Şanghay'daki fabrikasını kısmen kapattı.
Volkswagen, "tedarikçilerden parça eksikliği" nedeniyle Şanghay'daki fabrikasını kısmen kapatacağını söyledi. Otomobil üreticisi, koronavirüs vakaları yükselirken bu ayın başlarında fabrikasını kapattı.
Bu ayın başlarında bir Volkswagen sözcüsü, "Şu ana kadar üretimde kaybettiklerimizi, durum düzeldiğinde ek vardiyalarla geri kazanabiliriz" dedi. Volkswagen, son fabrika kapanma işini ne kadar süreceğini söylemedi.
TESLA DA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde elektrikli araç devi Tesla, Çin’de artan Kovid-19 vakaları nedeni ile Şanghay’daki fabrikasını iki gün kapatma kararı almıştı.
Tesla’nın askıya alma süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz işçilere bilgi vermediği belirtildi. Tesla'nın hacim olarak en büyük fabrikası olan Giga Shanghai, Avrupa'ya önemli sayıda Model 3 ve Model Y ismindeki otomobillerini ihraç ediyor.
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Fabrikanın günde yaklaşık 2 bin araç üretmesi nedeniyle, iki günlük duraklamanın bile Tesla'nın üretimini önemli ölçüde azaltacağı ve bu durumun teslimatlardı gecikmelere sebep olacağı öngörülüyor.
AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK FABRİKASINDA DA ÜRETİM DURMUŞTU
Avrupa'nın en büyük araç üretim tesislerinden biri olan Volkswagen Bratislava, Ukrayna'dan parça tedarikinde yaşanan kesintiler ve diğer sorunlar nedeniyle üretimi askıya aldı.
Şirket sözcüsü Lucia Kovarovič Makayová'nın aktardığına göre, uzun süreli yarı iletken bileşenlerin eksikliği ve Ukrayna'dan bazı parçaların tedarikinin kısmen kesintiye uğraması nedeniyle, Volkswagen'in Avrupa'daki en büyük fabrikasında üretim durdu.
Şirketin koronavirüs pandemisinin neden olduğu yarı iletken bileşenlerin kıtlığından etkilendiği, geçen yıl birkaç kez üretimi durdurmaya zorladığı ve diğer Slovak otomobil üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığı bildirildi.
ÜRETİLEN MODELLER
Volkswagen Bratislava fabrikasında ve Slovakya'daki iki küçük lokasyonda yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor ve şu anda VW Touareg, Porsche Cayenne, AUDI Q7 ve Q8'in yanı sıra; VW Up, Seat Mii ve Skoda Citigo'yu üretiyor.
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Geçen haft, BMW ve Volkswagen, Ukrayna'dan düşük maliyetli parça tedarikindeki kesintiler nedeniyle Avrupa'daki bazı fabrikalarında üretimi durdurmuştu.