Birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyüme bekleniyor​

Bakan Dönmez paylaştı: Petrol keşfinden ilk görüntüler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.



