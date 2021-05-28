Ekonomi Birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyüme bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyüme bekleniyor

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

Haber Merkezi AA
Birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyüme bekleniyor​
Foto/arşiv

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

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