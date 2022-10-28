​Bisiklet dostu tesis sayısı 29’a yükseldi.

Alternatif turizm kapsamında bisiklet turizmi de gelişiyor. Bisiklet dostu konaklama tesisi sayısı 29’a çıktı. Bu tesislerde yurt içi ve yurt dışından gelen bisikletli misafirlerine her türlü imkânı sağlayabiliyor. Bisiklet dostu tesislere gelen ziyaretçiler bisikletleri için güvenli park alanı, tamirat, bakım ve onarım için temel bakım aletleri, yıkama alanı, kıyafetleri için çamaşırhane gibi hizmetlerden faydalanabiliyor.

HARİTALAR HAZIRLANDI

Bisiklet için tamir ve yedek parça imkânları sunan pedal dostu işletmeler bu gibi hizmetlerinin yanı sıra bisikletçilere özel kalori ve enerji dengesi ayarlanmış menüler, bisikletçilerin sıkça tükettiği enerji jelleri ve enerji barları satın alma imkânı da sunabiliyor. Bisiklet dostu konaklama alanlarında bulunan haritalar ile de misafirler bulundukları şehirde bisiklet ile girilebilecek alanları ve yolları görme imkânına sahip oluyor. Alanya’da buna ilişkin örnekler dikkat çekiyor. Profesyoneller tarafından belirlenmiş bisiklet ile kat edilebilecek rotaların olduğu haritalar şehrin görülmesi gereken tarihi ve doğal güzelliklerini yolculara iletiyor. Ayrıca profesyonellerin hazırladığı haritalar sayesinde bisikletçiler girdikleri yollarda bisikletlerinde oluşabilecek bir arızanın giderilmesi için servis noktalarını da görebiliyor. Sürücülerin dağ bisikletleri ile gerçekleştireceği bir yolculuk için gözetleme kulelerinden uyarı levhalarına, yolların bisiklete uygun hale getirilmesinden yolun güvenliğinin sağlanmasına kadar birçok alanda geliştirme çalışması yapılıyor.

REKLAM

Şehirlerde özel yollar yapılıyor

Dünya çapında birçok şehrin her caddesi ve her sokağında bisikletliler için yollar inşa ediliyor. Türkiye’de de çalışmalarına hız verilen bisiklet yolları sayesinde trafiğin rahatlaması hedefleniyor. Türkiye’de halihazırda bisiklet dostu şehir unvanını alan Sakarya’nın yanı sıra Erzincan, Antalya, Konya, Bursa, Gaziantep ve Malatya’da bisikletliler için yapılan özel yollarını artırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği projelere ilgi gün geçtikçe artıyor.