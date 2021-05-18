Ekonomi Borsa yeni güne yukarı yönlü başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni güne yukarı yönlü başladı

Borsa İstanbul'da yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.461,73 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksi 18 Mayıs rakamları: Borsa yeni güne yukarı yönlü başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.461,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,77 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü, düşen dolar kurunun desteği ve bankacılık hisselerine gelen alımlar öncülüğünde yüzde 0,90 değer kazancıyla 1.454,25 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişelerinin pay piyasası fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini söyledi.

Tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin de yakından takip edildiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerikalı rakibinin Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor
EKONOMİ
Amerikalı rakibinin Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?
Abone Ol Google News
Ekolojik dengeyi bozuyor

Ekolojik dengeyi bozuyor

​Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu.
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoydan Akdenizdeki uyuşturucu operasyonu açıklaması: Bizim için ilk değil

Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bir tarihi yok ettiler

Bir tarihi yok ettiler

​Binlerce yıllık mağaranın resimleri definecilerin hedefi oldu.

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

"Koronavirüse yakalanan birçok hasta talep etti​"
İsrail'den yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.
Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.