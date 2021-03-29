Ekonomi Bitcoin yeniden yükselişe geçti
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Bitcoin 55,000 doların üzerine çıktı

Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 55,000 doların üzerine döndü.

Haber Merkezi DHA
Bitcoin 55,000 doların üzerine çıktı
Bitcoin

Analistlere göre, bu önemli fiyat düşüşüne karşın, Bitcoin'in "arz krizi" her zamankinden daha fazla. Önde gelen ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'deki Bitcoin birikimleri, Ocak ayından bu yana 150,000 adet dolayında azaldı. Bir başka deyişle, bu azalma büyük ölçüde, Bitcoin birikimlerinin, "kripto para birimi birikimleri için yastık altı" adı verilen ve "internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlar" olarak tanımlanan stoklara aktarılmasından kaynaklandı.

Son 24 saat içinde 55,071.11 ve 56,610.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.25 düşüşle 55,416.52 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 1.0 trilyon 34 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.70 düşüşle 1,702.51 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 4.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 196 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 1.74 düşüşle 269.88 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.11 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41.62 milyar dolar düzeyindeydi.
Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 753 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

  • Kripto para piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.0'unu Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar dolar düzeyindeydi.

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