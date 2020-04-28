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Ekonomi Boeing 737 MAX tipi uçak üretimi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya
DÜNYA EKONOMİSİ

Boeing '737 MAX' tipi uçak üretimi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in '737 MAX' tipi uçaklarının seri üretimindeki kusurlar nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya olduğu bildirildi. Boeing, geçen yıl '737 Max 8' tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Haber Merkezi AA
Boeing'in '737 MAX' tipi uçağı
Boeing'in '737 MAX' tipi uçağı

Wall Street Journal gazetesi, Boeing'in '737 MAX' uçaklarının kontrol sistemlerindeki 'tehlikeli hatalara' ilişkin uçak şirketi hakkında federal bir soruşturma yürütüldüğünü yazdı.

Haberde, ABD Adalet Bakanlığından savcılar ve federal hava güvenliği düzenleyicilerinin, "737 MAX" tipi uçaklarını üretimden kaynaklanan ''olası güvenlik sorunlarını'' soruşturduğu belirtildi.

ÜRETİM HATASININ YOL AÇTIĞI KAZALAR

Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı "Boeing 737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

  • 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

BİRÇOK ÜLKE UÇUŞLARI DURDURDU

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

  • Her iki kazada da "737 Max 8" tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

Dev yolcu uçağında dehşet anları!
OYNAT 00:37
Dev yolcu uçağında dehşet anları!
İçinde 300 yolcu ve mürettebat bulunan KLM Asia Havayolları'na ait Boeing 777 tipi dev yolcu uçağı saatteki hızı 125 kilometreyi bulan fırtınada Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken yolcular dehşet dolu anlar yaşadı. Dev uçak piste inerken fırtına nedeniyle dengesini korumakta oldukça zorlanırken, bir ara uçağın sağ kanadının yere santimler denecek kadar yaklaşarak pisti teğet geçmesi nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Dev uçağın şiddetli fırtınada verdiği adeta yaşam mücadelesi bir cep telefonunun kamerasına işte böyle yansıdı.
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