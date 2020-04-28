Boeing '737 MAX' tipi uçak üretimi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya

Dev yolcu uçağında dehşet anları!

İçinde 300 yolcu ve mürettebat bulunan KLM Asia Havayolları'na ait Boeing 777 tipi dev yolcu uçağı saatteki hızı 125 kilometreyi bulan fırtınada Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken yolcular dehşet dolu anlar yaşadı. Dev uçak piste inerken fırtına nedeniyle dengesini korumakta oldukça zorlanırken, bir ara uçağın sağ kanadının yere santimler denecek kadar yaklaşarak pisti teğet geçmesi nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Dev uçağın şiddetli fırtınada verdiği adeta yaşam mücadelesi bir cep telefonunun kamerasına işte böyle yansıdı.



