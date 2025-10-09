'Borsa altını' gramı solladı

Yeni Şafak
Borsada satılan ve her biri gram altının yüzde birini temsil eden altın sertifikası (ALTIN.S1) fiziki altından yüzde 28 daha değerli hale geldi. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, 'borsa altını'nın son bir ayda da yüzde 35’in üzerinde prim yaptığını belirtti.

Borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikası (ALTIN.S1), dün seans içinde 74 lira ile tarihi zirveye ulaştı. Kapalıçarşı'da gram altın 5 bin 750 liradan satılırken, bir sertifikanın teorik değerinin de 57 lira civarında olması gerekiyor. Ancak bu fiyatlama “gram altın/100” formülüyle hesaplandığında ALTIN.S1’in yüzde 28 daha değerli olduğu görülüyor.

ARADAKİ FARK YAKLAŞIK 1.650 LİRA

Yeni Şafak'a konuşan Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, "Borsa altını son bir ayda yüzde 35’in üzerinde prim yaptı. Yatırımcılar sertifika alırken gram altınla arasındaki fiyat farkını mutlaka göz önünde bulundurmalı" uyarısında bulundu.

Erbaş, "Bu sertifikadan 100 tane alırsanız 1 gram altınınız oluyor. Bugün 1 gram sertifika 7 bin 400 lira, Kapalıçarşı'da 1 gram altın ise 5 bin 750 lira civarında. Aradaki fark yaklaşık 1.650 lira, yani sertifika yüzde 28 daha pahalı. Bu fark, piyasalardaki arz-talep dengesizliği ve kısa vadeli spekülatif işlemlerden kaynaklanıyor. Daha önce böyle bir hareket olmamıştı. Altında oynaklık mantıklı gelmeyen bir fiyat farkı oluşturdu. ALTIN.S1’in 5 ton civarında ihraç edilmesi de fiyatı dengesizleştirdi" ifadelerini kullandı.

AŞIRI YÜKSELİŞE DİKKAT

2022 yılında hayata geçirilen sertifikalar, altının fiziki olmadan gram veya ons fiyatına endeksli biçimde borsada işlem görmesine imkân tanıyor. Her bir sertifika 0,01 gram altını temsil ediyor. Tonguç Erbaş, son dönemdeki sert yükselişin "aşırı primlenme" sinyali verdiğini belirterek, "Sertifika fiyatı yukarı giderken bu kadar hızlı marj açılması olduğu için düşerken de gram altın arasındaki fark yüksek olur. Gram altının yüzde 1 düşüşü ALTIN.S1’in yüzde 4 düşüşüne sebep olabilir" dedi.



